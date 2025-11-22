Công an Đà Nẵng vào Đắk Lắk cứu nhiều người dân trong lũ dữ 22/11/2025 09:14

(PLO)- Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng vào Đắk Lắk cứu nhiều người dân trong lũ dữ, đưa đến nơi an toàn.

Ngày 22-11, Công an TP Đà Nẵng cho hay, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện vào Đắk Lắk hỗ trợ chính quyền và người dân địa phương ứng phó với lũ lụt.

CSGT Công an TP Đà Nẵng cứu trợ người dân Đắk Lắk. Ảnh: CA

Phường Tuy Hòa (tỉnh Đăk Lăk) được xác định là khu vực nước lũ lên nhanh, ngập sâu, chảy xiết làm nhiều khu dân cư bị cô lập. Người dân thiếu nước sinh hoạt, lương thực.

Bằng tinh thần trách nhiệm, không ngại hiểm nguy gian khổ, tổ công tác CSGT Đà Nẵng nhanh chóng phối hợp chính quyền địa phương tích cực cứu trợ người dân.

Tại đây, nhiều trường hợp người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai được đưa qua vùng ngập sâu đến điểm trú tránh an toàn.

Các phương tiện chuyên dụng của CSGT Đà Nẵng đã được vận hành tối đa để vận chuyển hơn 1.000 suất lương thực, nước uống, thuốc men đến với bà con tại các vùng bị cô lập.