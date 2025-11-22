Công an Đà Nẵng vào Đắk Lắk cứu nhiều người dân trong lũ dữ

Ngày 22-11, Công an TP Đà Nẵng cho hay, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện vào Đắk Lắk hỗ trợ chính quyền và người dân địa phương ứng phó với lũ lụt.
Phường Tuy Hòa (tỉnh Đăk Lăk) được xác định là khu vực nước lũ lên nhanh, ngập sâu, chảy xiết làm nhiều khu dân cư bị cô lập. Người dân thiếu nước sinh hoạt, lương thực.
Bằng tinh thần trách nhiệm, không ngại hiểm nguy gian khổ, tổ công tác CSGT Đà Nẵng nhanh chóng phối hợp chính quyền địa phương tích cực cứu trợ người dân.
Tại đây, nhiều trường hợp người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai được đưa qua vùng ngập sâu đến điểm trú tránh an toàn.
Các phương tiện chuyên dụng của CSGT Đà Nẵng đã được vận hành tối đa để vận chuyển hơn 1.000 suất lương thực, nước uống, thuốc men đến với bà con tại các vùng bị cô lập.
9 bếp ăn dã chiến hỗ trợ người dân
Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho hay, khi cơn mưa nặng hạt vẫn trút xuống dải đất phía Đông tỉnh Đắk Lắk, một chiến dịch đặc biệt đã được kích hoạt. Hàng loạt bếp ăn của bộ đội đồng loạt đỏ lửa, chạy đua với thời gian để đưa hàng nghìn suất cơm nóng hổi đến tay người dân ở các vùng bị cô lập.
Tại xã Phú Hòa 1, không khí bên trong Trường Mầm non Phú Hòa 1 khẩn trương hơn bao giờ hết. Đây là địa điểm được Trung đoàn 584 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk) sử dụng để lập bếp dã chiến, phục vụ 100 suất cơm cho nhân dân.
Cơm chín cũng là lúc thử thách thực sự bắt đầu. Bộ đội cùng các lực lượng chức năng lập tức dùng xuồng, ca nô vượt qua những vùng ngập nặng, trở thành những shipper đặc biệt mang theo hơi ấm đến từng hộ dân; kiêm luôn vai trò cứu hộ những trường hợp khẩn cấp.
Tính đến tối 21-11, toàn bộ khu vực phía Đông của tỉnh Đắk Lắk đã thiết lập mạng lưới chín bếp ăn dã chiến. Trong đó, có bảy bếp thực hiện mô hình “quân - dân kết hợp”, vừa đảm bảo hậu cần cho bộ đội làm nhiệm vụ, vừa cung cấp cơm lành canh ngọt đến nhân dân.