Gia Lai quyết định hỗ trợ khẩn cấp tiền, gạo cho nhân dân bị thiệt hại mưa lũ 22/11/2025 13:56

(PLO)- Tỉnh Gia Lai quyết định hỗ trợ khẩn cấp về tiền mặt, lương thực cho nhân dân bị thiệt hại do trận mưa lũ lịch sử.

Ngày 22-11, tỉnh Gia Lai đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ lịch sử xảy ra trên địa bàn.

Quyết định này nhằm kịp thời hỗ trợ cho nhân dân gặp hoàn cảnh khó khăn do nhà bị ngập, mất mát tài sản, hoa màu để sớm ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai mong muốn Bộ Quốc phòng tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ cho địa phương khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Cụ thể, hỗ trợ 15 kg gạo/người/tháng cho các hộ có nhà bị ngập; hỗ trợ tiền mặt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhà bị ngập 2 triệu đồng/hộ/tháng, thời gian hỗ trợ 3 tháng.

Đối với nhà bị thiệt hại, sập hoàn toàn sẽ hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà; nhà bị tốc mái hoàn toàn hỗ trợ 5 triệu đồng/nhà; bị hư hỏng, tốc mái một phần hỗ trợ 2 triệu đồng/nhà.

Nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước; Quỹ phòng, chống thiên tai; nguồn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Nhiều hộ dân đang trong hoàn cảnh rất khó khăn do mưa lũ cần được hỗ trợ kịp thời.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, từ ngày 16-11 đến nay, mưa rất lớn kéo dài gây ngập lụt lịch sử, diễn ra trên diện rộng.

Theo thống kê sơ bộ, có hơn 19.200 nhà dân bị ngập sâu trên 1,5 m, nhiều nơi ngập từ 2-3 m, tập trung chủ yếu tại các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Ayun Pa và các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, Ia Sao, Ia Tul, Ia Pa, Ia Rsai, Uar, Phú Túc, Pờ Tó,....

Đợt thiên tai gây thiệt hại về người, nhà ở, tài sản, cây cối, hoa màu, kênh mương, hồ đập, cơ sở sản xuất của nhân dân và doanh nghiệp; ước tổng thiệt hại ban đầu hơn 1.000 tỉ đồng.