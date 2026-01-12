Mong bộ đội về thăm Hòa Thịnh trong cảnh sung túc, thịnh vượng hơn 12/01/2026 20:15

(PLO)- UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ chia tay lực lượng quân đội giúp người dân xây dựng lại nhà ở sau thiên tai tại xã Hòa Thịnh.

Ngày 12-11, tại xã Hòa Thịnh, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ tổng kết Chiến dịch Quang Trung và chia tay lực lượng quân đội đã giúp dân xây dựng nhà ở sau thiên tai.

Người dân lưu luyến chia tay bộ đội. Ảnh: N.N

Từ sớm, nhiều người dân tại xã Hòa Thịnh đã mang theo hoa, cờ Tổ quốc cầm tay để tặng các chiến sĩ. Trong giây phút chia tay, nhiều người không cầm được nước mắt, ôm chầm lấy những chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn, dầm mưa dãi nắng giúp bà con xây dựng lại tổ ấm.

“Sau lũ, quê hương tôi hoang tàn, nhà tôi đổ nát. Nhờ bộ đội mà gia đình tôi có nhà mới khang trang, vững chãi đón Tết. Giờ các chú đi rồi, chúng tôi nhớ lắm! Công bộ đội, nói hoài không hết", bà Trần Thị Yến (67 tuổi, ngụ xã Hòa Thịnh), nói và cầm lấy tay một chiến sĩ trẻ đứng bên cạnh.

Video bộ đội, người dân giao lưu văn nghệ trong một buổi tiệc chia tay.

Theo Đại tá Cao Văn Mười, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5, từ ngày 1-12-2025 đến nay, hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 đã về 13 xã, phường xung yếu nhất của Đắk Lắk giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Nữ đoàn viên tặng cờ Tổ quốc cho chiến sĩ. Ảnh: N.N

Theo Đại tá Mười, với tinh thần giúp dân là "mệnh lệnh từ trái tim", chỉ trong thời gian ngắn, các chiến sĩ đã hoàn thành xây dựng lại 331 căn nhà bị sập, đổ hoàn toàn; sửa 90 căn nhà bị hư hỏng nặng; khơi thông hơn 63 km kênh mương thủy lợi…

Ngoài ra, các chiến sĩ còn dọn dẹp vệ sinh trường học, trạm y tế, đường giao thông. Trong quá trình dọn dẹp, các chiến sĩ phát hiện và trao trả tận tay người dân nhiều tài sản quý như vàng, tiền mặt, tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.

Trong giây phút chia tay những chiến sĩ đã về giúp bà con, quê hương khắc phục hậu quả thiên tai, ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh không khỏi xúc động.

Theo ông Lành, những người lính rời đi khi đã hoàn thành sứ mệnh cao đẹp của mình, giúp người dân vùng lũ Hòa Thịnh có những căn nhà vững chãi hơn.

Những căn nhà vững chãi được xây dựng ở vùng lũ Hòa Thịnh. Ảnh: N.N

“Những con đường, bức tường, gian bếp…của bà con nơi đây đã in đậm dấu tay, thấm mồ hôi người lính. Các anh đến không ồn ào, làm việc không quản nắng mưa, lặng lẽ cống hiến bằng trách nhiệm, bằng trái tim. Từng nhát bay, từng bao xi măng, từng đêm ngủ vội… đều mang theo tinh thần Bộ đội Cụ Hồ gần dân, vì dân, vì Tổ quốc”, ông Lành nói.

Theo ông Lành, những cái bắt tay, ánh mắt, lời chào lúc chia tay không thể nói hết tình cảm của người dân với bộ đội.

Ông Lành hy vọng một ngày không xa, xã Hoà Thịnh sẽ có nhiều đổi thay, khởi sắc; hy vọng một ngày nào đó, các chiến sĩ lại về thăm bà con trong một bối cảnh khác, sung túc, đầm ấm hơn.