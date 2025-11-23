Video: Quân đội khẩn trương đưa hàng hoá lên trực thăng chuyển đến người dân vùng lũ 23/11/2025 11:14

(PLO)- Trung đoàn 930 tại sân bay Phù Cát đã nhanh chóng chuẩn bị để thực hiện chuyến bay thứ 2 đưa hàng hoá đến người dân vùng lũ.

Ngày 23-11, trực thăng Mi-17 của Trung đoàn 930, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên thả hàng cứu trợ nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đợt mưa lũ vừa qua tại các xã Tuy An Đông, Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk.

Quân đội tiếp tục đưa hàng hoá lên trực thăng chuyển đến với bà con vùng lũ.

Ngay sau đó, lực lượng phi công, thành viên tổ bay, các thành phần bảo đảm của Trung đoàn 930 tại sân bay Phù Cát đã nhanh chóng làm công tác chuẩn bị để thực hiện chuyến bay thứ 2.

9 giờ 45 phút, máy bay Mi-17 của Trung đoàn 930 tại sân bay Phù Cát đã cất cánh chuyến thứ 2, cùng với hai tấn lương thực thực phẩm và các nhu yếu phẩm như lương khô, bánh, sữa, nước uống, áo phao… để tiếp tục hỗ trợ nhân dân các vùng bị cô lập do mưa lũ tại khu vực Tuy An Đông, Tuy An Tây, Sân vận động Long Thăng của tỉnh Đắk Lắk.