Trực thăng Quân đội bay vào cứu trợ vùng lũ chia cắt ở miền núi Nghệ An 24/07/2025 10:37

(PLO)- Nhiều bản làng, xã ở miền núi Nghệ An đang bị cô lập do nước lũ, trực thăng quân đội đã bay vào cứu trợ người dân.

Sáng 24-7, trực thăng Quân đội đang bay vào tới các xã miền núi chịu thiệt hại nặng sau bão số 3 đang bị chia cắt, ngập lụt ở miền núi Nghệ An.

Trực thăng Trung đoàn Không quân 916 đi chống lũ.



Ngay sau khi nhận lệnh của Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Trung đoàn Không quân 916 (Sư đoàn Không quân 371) lập tức triển khai tổ bay vào vùng thiệt hại nặng sau bão số 3 và lũ lụt tại miền Trung.

Hình ảnh nước lũ nhìn từ trên trực thăng.

Sáng nay, máy bay Mi-171 số hiệu 03 do Thiếu tá Vương Đình Long, Phi đội trưởng Phi đội 1, lái chính và Đại tá Nguyễn Bá Đức, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn, lái phụ, cùng thành viên tổ bay và lực lượng cứu hộ đã cất cánh từ sân bay Hòa Lạc (Hà Nội) bay vào miền núi Nghệ An thực hiện nhiệm vụ.

Quốc lộ 7A và nhiều ngôi nhà ở xã Nhân Hòa (Nghệ An) đang ngập chìm trong nước lũ.

Trực thăng mang theo các phương tiện cứu hộ, cứu nạn và hàng hóa, lương khô, nước uống, mì tôm...

Những ngày qua, do ảnh hưởng bão số 3 trên địa bàn Nghệ An, Thanh Hóa có mưa to đến rất to gây lũ ngập tại nhiều xã ở miền núi Nghệ An. Mưa lũ trên địa bàn Nghệ An làm ba người tử vong, một người mất tích và bốn người bị thương, 450 ngôi nhà tốc mái, hư hỏng; hơn 3.800 bị ngập nước.