Đèo Prenn sạt lở nặng, phải tạm ngưng lưu thông: Còn hạn bảo hành 17/11/2025 15:26

(PLO)- Tuyến đèo Prenn (Lâm Đồng) được mở rộng với vốn đầu tư 553 tỉ đồng vừa bị sạt lở nặng, phải tạm ngưng lưu thông vẫn còn trong thời gian bảo hành.

Chiều 17-11, Ban Bảo trì đường bộ tỉnh Lâm Đồng cho biết, đèo Prenn hiện vẫn đang trong thời gian bảo hành.

Đèo Prenn (Quốc lộ 20, địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt) bị sạt lở phải tạm ngưng cho các phương tiện lưu thông từ 10 giờ sáng 17-11.

Cụ thể, theo biên bản bàn giao, đèo Prenn chính thức được bàn giao và đưa vào sử dụng từ ngày 17-12-2024. Toàn bộ tuyến đường hiện đang trong thời gian bảo hành 12 tháng, kéo dài đến hết ngày 17-12-2025.

Trong suốt thời gian bảo hành, nhà thầu thi công có trách nhiệm duy tu, sửa chữa, khắc phục các hư hỏng phát sinh theo đúng hợp đồng và quy định pháp luật, nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Công trình nâng cấp, mở rộng đèo Prenn do Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, liên danh Công ty CP Xây dựng Đèo Cả – Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả thi công.

Dự án tuyến có tổng chiều dài 7,369 km, có điểm đầu Km221+680 - QL20 (vi trí điểm kết thúc đường cao tốc Liên Khương – Đà Lạt); điểm cuối Km229+049,74 - QL20 (vị trí nút giao vào bến xe liên tỉnh phường Xuân Hương - Đà Lạt).

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường vụ đèo Prenn sạt lở để chỉ đạo công tác khắc phục.

Chất lượng công trình được cơ quan chức năng đánh giá đạt yêu cầu theo hồ sơ hoàn công và kết luận của cơ quan chuyên môn.

Như PLO thông tin, vào lúc 9 giờ ngày 17-11-2025, tại đèo Prenn đoạn Km224+600 - Km224+700 (dài khoảng 15m) đã xảy ra sạt lở kè chắn ta-luy âm, làm một nửa nền đường bị sạt.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố.

Vết lún nứt có nguy cơ sạt lở tiếp diễn trên đèo Prenn.

Trong thời gian tạm dừng lưu thông đèo Prenn để đánh giá thực trạng, các đơn vị liên quan khuyến cáo người dân, du khách lựa chọn các cung đường thay thế để đến các phường trung tâm Đà Lạt:

Cung đường tránh đèo Prenn từ hướng thứ nhất từ cao tốc Liên Khương lên Đà Lạt và ngược lại: qua cung đường Sacom - Tuyền Lâm - đường Triệu Việt Vương.

Hướng thứ 2 từ Đà Lạt đi TP.HCM và ngược lại qua Mimosa. Hiện tuyến đường đèo Mimosa được nâng cấp, mở rộng thông thoáng, người dân và du khách được khuyến cáo đi theo cung đường chính này.

Hướng thứ 3 các phương tiện có thể di chuyển từ Đà Lạt đi TP.HCM và ngược lại theo hướng đèo Tà Nung ra Quốc lộ 27 đi tới ngã Liên Khương - Quốc lộ 20.