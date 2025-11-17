Cảnh báo: Đèo Prenn xuất hiện vết nứt dài hàng chục mét dẫn xuống vực sâu 17/11/2025 11:07

(PLO)- Cảnh sát giao thông đang buộc các phương tiện tải trọng lớn phải quay đầu do đèo Prenn xuất hiện vết nứt vô cùng nguy hiểm.

Sáng 17-11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã cử lực lượng lên đỉnh đèo Prenn để điều tiết giao thông do tại Km224+600 đèo Prenn xuất hiện vết nứt vô cùng nguy hiểm.

CSGT buộc các phương tiện quay đầu.

Theo ghi nhận, vết nứt khá lớn trên mặt đường nhựa dài hàng chục mét kéo đến điểm tiếp giáp với vực sâu, kéo ra nửa làn đường xe chạy.

Vết nứt ban đầu.

Sau đó, vết nứt đã đổ sập để lộ ra khoảng trống sát ta-luy đường vô cùng nguy hiểm. Lực lượng chức năng đã căng dây cảnh báo.

Trường tình hình nghiêm trọng này, lực lượng CSGT buộc phải yêu cầu các phương tiện quay đầu chọn hành trình khác.

Sau đó đã đổ sập.

Được biết, vị trí xuất hiện vết nứt đã từng xảy ra sự cố vào năm 2024. Cụ thể, ngày 3-10-2024, từ km 224+6 đến km 224+7 khu vực cầu Dantala, một mảng đất từ ta-luy dương sạt xuống kéo theo nhiều đất, đá và cây thông tràn xuống đường, chắn hết một phần đường hướng từ Đà Lạt đi Đức Trọng của tuyến đèo này.

Cũng trong tháng 10-2024, một cây thông lớn đổ chắn ngang đường tại Km 224+854, gây ảnh hưởng đến lưu thông.

Dưới đây là hình ảnh cận cảnh vết nứt trên đèo Prenn vừa ghi nhận lúc 10h ngày 17-11: