Lâm Đồng: Quốc lộ 20, đèo Ngoạn Mục, Prenn bị ngập, sạt lở do mưa lớn 17/11/2025 10:39

(PLO)- Mưa lớn làm một đoạn Quốc lộ 20 bị ngập cục bộ, trong khi đèo Prenn và Ngoạn Mục bị sạt lở, phương tiện lưu thông khó khăn.

Sáng 17-11, UBND xã Hiệp Thạnh cho biết mưa lớn kéo dài khiến một số đoạn trên Quốc lộ 20 đoạn qua xã Hiệp Thạnh (tỉnh Lâm Đồng) bị ngập cục bộ, nước dâng cao gần 1m nên các phương tiện chưa thể thông tuyến.

Nước ngập một đoạn Quốc lộ 20.

Theo ghi nhận, nước từ các khu dân cư dọc Quốc lộ 20, đoạn qua hồ Lê Thứ, thôn Định An, và đồi dốc hai bên đường đổ dồn ra mặt quốc lộ, khiến nhiều đoạn sâu khoảng 70cm tới 1m. Các phương tiện không thể lưu thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự xã, các đơn vị liên quan đã có mặt để điều tiết, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn.

Đến khoảng tới 10 giờ sáng nay, nước vẫn còn ngập ở mức cao, các phương tiện vẫn chưa thể lưu thông.

Quốc lộ 20, đoạn qua xã Hiệp Thạnh bị ngập cục bộ.

Cơ quan chức năng cho biết đã chốt chặn 2 đầu đoạn bị ngập để hướng dẫn các phương di chuyển từ hướng Đà Lạt đi TP.HCM và ngược lại di chuyển theo lộ trình khác, trong đó có tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn.

Lực lượng CSGT, Công an Lâm Đồng chốt chặn, hướng dẫn các phương tiện di chuyển hạn chế trên đèo Ngoạn Mục sáng nay do sạt lở. Tới 10 giờ, các phương tiện có thể lưu thông một chiều.

Tại đèo Prenn, cơ quan chức năng ghi nhận một vế nứt mặt đường kéo dài hơn 15m, một phần đường bị sạt bên phía ta-luy âm đoạn giữa đèo. Để đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng chức năng nhanh chóng phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển lên xuống Đà Lạt theo đèo Mimosa.

Đèo Prenn bị nứt, sạt lở bên phía ta-luy âm sáng nay.

Cũng trong sáng 17-11, thượng tá Nguyễn Văn Tiếp, trưởng Phòng CSGT - Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết mưa kéo dài đã gây sạt lở và làm ngã đổ cây tại Km 205+400 trên đèo Ngoạn Mục thuộc Quốc lộ 27 qua địa bàn Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Sự cố khiến Quốc lộ 27 bị ách tắc cả hai chiều trong thời gian ngắn.

Phòng CSGT Lâm Đồng đã lập chốt chặn, tạm thời không cho phương tiện lưu thông qua đèo để phục vụ công tác khắc phục.

Đèo Prenn bị nứt, sụt lún, sạt lở đoạn giữa đèo sáng nay.

Theo thượng tá Tiếp, tới khoảng 10 giờ sáng nay, các đơn vị đã phối hợp khắc phục sự cố, các phương tiện đã lưu thông một chiều qua đèo Ngoạn Mục.