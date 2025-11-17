Các phương tiện ngừng lưu thông qua đèo Khánh Lê nối Đà Lạt với Nha Trang 17/11/2025 08:51

(PLO)- Cơ quan chức năng tạm thời phân luồng từ xa, các phương tiện di chuyển hướng Đà Lạt đi Nha Trang qua đèo Khánh Lê tạm ngừng lưu thông do sạt lở nghiêm trọng.

Sáng 17-11, Thượng tá Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ khoảng 3 giờ 30 phút sáng nay, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phân luồng từ xa, tạm thời không cho xe di chuyển hướng Đà Lạt xuống Nha Trang qua đèo Khánh Lê bị chia cắt do sạt lở nghiêm trọng.

CSGT và các lực lượng liên quan chốt chặn từ xa, tạm thời không cho các phương tiện lưu thông qua đèo Khánh Lê.

Thời điểm xảy ra vụ sạt lở, tỉnh Lâm Đồng đã huy động nhiều lực lượng gồm: Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, CSGT, Công an xã Lạc Dương, Y tế... đã tiếp cận hiện trường hỗ trợ các lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hoà xử lý sự cố.

Theo Thượng tá Tiếp, nhiều xe khách, xe ô tô con được lực lượng CSGT, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan hướng dẫn di chuyển ngược lại về hướng Đà Lạt để đảm bảo an toàn.

Cùng với đó, lực lượng CSGT, Công an xã Lạc Dương đã lập chốt phân luồng giao thông, tạm thời không cho các phương tiện lưu thông chiều từ Đà Lạt đi Nha Trang qua đèo Khánh Lê.

Hiện trường vụ sạt lở tại km45 đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hoà làm nhiều người trên xe khách 32 chỗ gặp nạn. Ảnh: CTV

Ông Bùi Quốc Huân, Chủ tịch UBND xã Lạc Dương cho biết, rạng sáng 17-11, lực lượng công an, dân quân xã được huy động xuống hiện trường quanh khu vực sạt lở trên đèo Khánh Lê.

Hiện có nhiều điểm sạt lở nhỏ trên đèo, một số xe ô tô không thể quay đầu nên được các đơn vị chức năng tỉnh Lâm Đồng di chuyển tạm thời người về lại hướng Đà Lạt, Lâm Đồng.

Tới 8 giờ sáng nay, còn tám người dân được hỗ trợ di chuyển từ địa điểm sạt lở phía tỉnh Khánh Hoà về trụ sở Công an xã Đạ Chais cũ.