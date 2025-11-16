Tại sao cao tốc Liên Khương - Prenn tiềm ẩn mất an toàn giao thông?
CHÍNH THÀNH
(PLO)- Do đường gom dân sinh 2 bên chưa hoàn thiện nên người dân thường xuyên băng qua cao tốc Liên Khương-Prenn (Lâm Đồng), tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông.
Với những đoạn chưa có đường gom dân sinh, người dân cho biết không có nhiều sự lựa chọn, họ buộc phải băng ngang đường để lên vườn rẫy mỗi ngày. Tình trạng này đã diễn ra cả chục năm qua.
Nhiều tài xế lần đầu đi cao tốc Liên Khương-Prenn cho biết rất hoảng hốt khi thấy người dân đi xe máy băng ra từ dải phân cách để sang đường. Theo ghi nhận, lực lượng CSGT Công an tỉnh liên tục tuần tra xử phạt, nhắc nhở người dân chấp hành quy định Luật giao thông nhưng khi cơ quan chức năng rời đi, vi phạm lại tiếp diễn.
Công ty TNHH Hùng Phát, đơn vị vận hành - quản lý đường cao tốc Liên Khương - Prenn cho biết, các đường nhánh đấu nối trái phép vào đường cao tốc do người dân tự ý làm trái phép. Người dân còn phá bỏ một số con lươn, gây mất an toàn cho xe qua lại nhưng chưa thể xử lý triệt để.
Phụ nữ, trẻ nhỏ băng qua cao tốc Liên Khương-Prenn để lên rẫy cà phê, hoa màu ngày 15-11
Theo ghi nhận, ngay đoạn có đường gom dân sinh đoạn khu du lịch Rừng thông núi voi, người dân vi phạm đi vào làn đường cấm thay vì vào đoạn đường gom vẫn còn phổ biến.
Từ cuối năm 2024 và đầu năm 2025, UBND huyện Đức Trọng (cũ) đã phối hợp với các đơn vị liên quan đóng lại các vị trí lưới bị phá, làm lại dải phân cách, rào lại đường tự mở... nhưng việc xử lý nêu trên duy trì không liên tục và triệt để, sau đó người dân lại tiếp tục vi phạm.
Để giải quyết vấn đề trên, Ban Quản lý dự án số 1 cho biết, cuối tháng 6-2025 UBND tỉnh Lâm Đồng cũ có quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường gom cao tốc Liên Khương - Prenn các đoạn còn lại có tổng chiều dài khoảng 12,842km. Dự án có vốn đầu tư trên 322 tỉ đồng thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn.
Lãnh đạo Ban Quản lý dự án số 1 cho biết, hiện nay đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án và đang thực hiện các thủ tục theo thẩm quyền được giao để triển khai đầu tư theo quy định.