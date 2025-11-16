Tại sao cao tốc Liên Khương - Prenn tiềm ẩn mất an toàn giao thông? 16/11/2025 15:00

(PLO)- Do đường gom dân sinh 2 bên chưa hoàn thiện nên người dân thường xuyên băng qua cao tốc Liên Khương-Prenn (Lâm Đồng), tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông.