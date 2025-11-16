Tại sao cao tốc Liên Khương - Prenn tiềm ẩn mất an toàn giao thông?

Đô thị

Giao thông

Tại sao cao tốc Liên Khương - Prenn tiềm ẩn mất an toàn giao thông?

CHÍNH THÀNH

(PLO)- Do đường gom dân sinh 2 bên chưa hoàn thiện nên người dân thường xuyên băng qua cao tốc Liên Khương-Prenn (Lâm Đồng), tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông.

23.jpg
Cao tốc Liên Khương - Prenn dài 19,2 km nối Cảng hàng không Quốc tế Liên Khương lên Đà Lạt được đưa vào vận hành 17 năm nay. Tuy nhiên, trước đây cơ quan chức năng địa phương quy hoạch bên trái cao tốc chủ yếu là đất rừng nên không bố trí đường gom hai bên do chi phí quá lớn, chỉ xây đường gom hai đoạn đầu tuyến (trên 4km) và 6 cống dân sinh ngầm qua cao tốc.
prenn- lien khuong.jpg
Tới cuối năm 2023, có thêm dự án xây dựng đường gom dân sinh đoạn giữa cao tốc (khu vực đông dân cư). Như vậy, hiện nay vẫn còn khoảng 12km chưa có đường gom dân sinh. Trong ảnh, một đoạn có đường gom dân sinh cao tốc Liên khương-
Người dân băng ngang, chạy vào cao tốc Liên Khương -Prenn
27.jpg
29.jpg
47.jpg
A26.jpg
Với những đoạn chưa có đường gom dân sinh, người dân cho biết không có nhiều sự lựa chọn, họ buộc phải băng ngang đường để lên vườn rẫy mỗi ngày. Tình trạng này đã diễn ra cả chục năm qua.
A8.jpg
24.jpg
Nhiều tài xế lần đầu đi cao tốc Liên Khương-Prenn cho biết rất hoảng hốt khi thấy người dân đi xe máy băng ra từ dải phân cách để sang đường. Theo ghi nhận, lực lượng CSGT Công an tỉnh liên tục tuần tra xử phạt, nhắc nhở người dân chấp hành quy định Luật giao thông nhưng khi cơ quan chức năng rời đi, vi phạm lại tiếp diễn.
31.jpg
50.jpg
6b3c0214bddd318368cc.jpg
Công ty TNHH Hùng Phát, đơn vị vận hành - quản lý đường cao tốc Liên Khương - Prenn cho biết, các đường nhánh đấu nối trái phép vào đường cao tốc do người dân tự ý làm trái phép. Người dân còn phá bỏ một số con lươn, gây mất an toàn cho xe qua lại nhưng chưa thể xử lý triệt để.
28.jpg
20.jpg
Phụ nữ, trẻ nhỏ băng qua cao tốc Liên Khương-Prenn để lên rẫy cà phê, hoa màu ngày 15-11
39.jpg
40.jpg
46.jpg
A44.jpg
Theo ghi nhận, ngay đoạn có đường gom dân sinh đoạn khu du lịch Rừng thông núi voi, người dân vi phạm đi vào làn đường cấm thay vì vào đoạn đường gom vẫn còn phổ biến.
49.jpg
Thậm chí đi ngược chiều ngay đoạn có đường gom dân sinh, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông
6.jpg
11.jpg
16.jpg
30.jpg
Từ cuối năm 2024 và đầu năm 2025, UBND huyện Đức Trọng (cũ) đã phối hợp với các đơn vị liên quan đóng lại các vị trí lưới bị phá, làm lại dải phân cách, rào lại đường tự mở... nhưng việc xử lý nêu trên duy trì không liên tục và triệt để, sau đó người dân lại tiếp tục vi phạm.
A22.jpg
Người dân bất chấp nguy hiểm băng ngang được cao tốc.
37.jpg
A7.jpg
A40.jpg
Để giải quyết vấn đề trên, Ban Quản lý dự án số 1 cho biết, cuối tháng 6-2025 UBND tỉnh Lâm Đồng cũ có quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường gom cao tốc Liên Khương - Prenn các đoạn còn lại có tổng chiều dài khoảng 12,842km. Dự án có vốn đầu tư trên 322 tỉ đồng thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn.
A45.jpg
Theo cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, việc hoàn thiện hệ thống đường gom song hành đường cao tốc Liên Khương - Prenn các đoạn còn lại nhằm giải quyết nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông. Đồng thời, giúp kết nối các vị trí cống chui dân sinh hiện hữu và cơ bản thông suốt toàn tuyến, phục vụ khai thác, sử dụng có hiệu quả, an toàn giao thông.
12.jpg
5.jpg
Lãnh đạo Ban Quản lý dự án số 1 cho biết, hiện nay đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án và đang thực hiện các thủ tục theo thẩm quyền được giao để triển khai đầu tư theo quy định.
CHÍNH THÀNH
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News

từ khóa

#Liên Khương -Prenn #Lâm Đồng #cao tốc

Đọc thêm