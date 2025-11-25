Yêu cầu hoàn thành sửa chữa cầu Sông Lô trong tháng 3-2026 25/11/2025 13:56

(PLO)-Tỉnh Phú Thọ yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất phương án sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô trên địa bàn xã Đoan Hùng trong tháng 3-2026.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9800/UBND-CN2 về việc khẩn trương hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất phương án sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô, thuộc địa bàn xã Đoan Hùng.

Trước đó, ngày 22-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm chủ trì cuộc họp nghe Sở Xây dựng cùng các cơ quan liên quan báo cáo sơ bộ về tình trạng hư hỏng và tiến độ triển khai nhiệm vụ khắc phục công trình.

Cầu sông Lô gặp tình trạng hư hỏng nặng. Ảnh: PV

Trước tính chất cấp bách, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì toàn diện việc chỉ đạo xử lý, hoàn thiện hồ sơ và báo cáo UBND tỉnh muộn nhất trong ngày 25-11. Phương án sửa chữa trước khi trình UBND tỉnh phải lấy ý kiến thống nhất của Công an tỉnh; đồng thời đề nghị lực lượng công an phối hợp, hỗ trợ trong suốt quá trình thi công.

Căn cứ kết quả kiểm định và ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, Sở Xây dựng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm tra, giám sát và thi công bảo đảm năng lực, kinh nghiệm theo quy định. Về kinh phí, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án sử dụng nguồn vốn của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp.

Về tiến độ, Sở Xây dựng phải sớm hoàn tất các thủ tục để triển khai sửa chữa, đưa công trình vào khai thác trong tháng 3-2026. Cùng với đó, Sở quyết định thành lập Tổ công tác để chỉ đạo thường xuyên, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh và Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để Sở Xây dựng triển khai nhiệm vụ theo đúng quy định.

Trước đó, cầu Sông Lô (bắc qua sông Lô) thuộc địa bàn xã Đoan Hùng phát hiện nhiều hư hỏng. Nước sông hạ thấp lộ rõ hàng loạt móng cọc các trụ cầu. Đặc biệt, tại khu vực trụ T3, phần đất nền bị xói mòn tạo ra một hốc lớn cao khoảng 2m (từ đế móng đến đất nền). Trong đó có một móng cọc lộ ra cốt thép rỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ.

Đến ngày 6-11, Công an tỉnh Phú Thọ phát đi thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công trình cầu Sông Lô, trong thời gian từ năm 2010-2015, theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Cầu sông Lô hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2015. Đây là cây cầu nối trung tâm xã Đoan Hùng với khu vực người dân sinh sống vùng ven sông và các xã lân cận của tỉnh Tuyên Quang.

Sự cố khiến đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện chỉ xe máy, xe đạp, người đi bộ được phép qua cầu sông Lô.