Yêu cầu kiểm tra chất lượng cầu sông Lô vì lộ ra hàng loạt móng cọc, thép hoen gỉ 05/11/2025 09:51

(PLO)- Chân cầu sông Lô - Phú Thọ bị xói lở, lộ nhiều phần kết cấu thép bị hoen gỉ.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp với các cơ quan của bộ rà soát, kiểm tra chất lượng công trình cầu sông Lô.

Cụ thể, Bộ đề nghị tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra hiện trạng công trình, yêu cầu đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng cầu sông Lô và các cơ quan liên quan thực hiện kiểm định chất lượng công trình.

Địa phương cần áp dụng biện pháp cần thiết như hạn chế sử dụng, khoanh vùng nguy hiểm hoặc sửa chữa ngay những hư hỏng có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn vận hành, sử dụng. Đồng thời, lập và điều chỉnh phương án giao thông (nếu cần) phù hợp với thực tế để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua khu vực.

Chân cầu sông Lô bị bị xói lở. Ảnh: BA VÌ

Kết quả kiểm tra phải được báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 15-11.

Về phía Bộ Xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng được giao theo dõi, hướng dẫn và phối hợp với Sở Xây dựng Phú Thọ trong việc kiểm định, đánh giá chất lượng và khả năng chịu lực của cầu.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng được giao hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan thuộc UBND tỉnh Phú Thọ trong việc kiểm soát phương tiện lưu thông qua cầu, phân luồng, tổ chức giao thông và hướng dẫn người dân đi lại an toàn.

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cho biết dòng chảy hạ lưu sông Lô đổi hướng mạnh, khoét sâu vào khu vực móng khiến trụ T3 của cầu bị xói lở, lộ nhiều phần kết cấu thép bị hoen gỉ. Hư hỏng này gây mất an toàn nghiêm trọng đối với phương tiện trọng tải lớn lưu thông qua cầu — tuyến kết nối quan trọng giữa Phú Thọ và Tuyên Quang.

Để bảo đảm an toàn, từ ngày 6-8, tỉnh đã phân luồng giao thông qua cầu. Sau khi nước rút, ngày 27-10, Sở Xây dựng tiếp tục kiểm tra thực tế và ghi nhận kết cấu cầu tiếp tục phát sinh hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ngày 2-11, Sở Xây dựng Phú Thọ ban hành thông báo cấm ô tô lưu thông qua cầu sông Lô, chỉ cho phép mô tô hai, ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), phương tiện thô sơ và người đi bộ qua cầu.

Các phương tiện khi qua cầu phải chạy với tốc độ tối đa không quá 20 km/giờ và không được dừng, đỗ trên cầu.

Thời gian phân luồng giao thông bắt đầu từ ngày 2-11 cho đến khi có thông báo mới.