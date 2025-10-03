Nước dâng cao, Phú Thọ cấm tàu thuyền lưu thông trên sông Lô 03/10/2025 15:04

(PLO)- Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát lệnh cấm tàu thuyền lưu thông trên sông Lô do nước sông dâng cao, dòng chảy phức tạp, nước xiết, xoáy nguy hiểm.

Công an tỉnh Phú Thọ trưa 3-10, phát thông báo cấm phương tiện thủy lưu thông trên sông Lô. Lệnh cấm tàu thuyền được ban bố sau khi xảy ra vụ lật tàu tại khu vực cầu Việt Trì tối 2-10.

Theo thông báo, do ảnh hưởng mưa lũ và hoàn lưu bão số 10, mực nước sông Lô dâng cao, lòng sông nhiều ghềnh đá tạo dòng chảy phức tạp, nước xiết, xoáy nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Phú Thọ có mặt tại khu vực xảy ra vụ lật tàu đêm 2-10. Ảnh: NGUYỄN HINH

Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ cấm tất cả các phương tiện thủy lưu thông trên tuyến sông Lô (trừ phương tiện làm nhiệm vụ: phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, điều tiết, chống va trôi, hướng dẫn bảo đảm ATGT).

Chủ các phương tiện, công trình trên sông phải di chuyển vào nơi an toàn, neo buộc chắc chắn, cắt cử người trông coi, theo dõi dự báo thủy văn thường xuyên.

Tuyệt đối không cho phương tiện hoạt động khi chưa có thông báo của cơ quan chức năng.

Đêm 2-10, một vụ lật tàu xảy ra trên sông Lô khu vực cầu Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Theo xác minh ban đầu, có hai người mất tích trong vụ việc.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đang triển khai các biện pháp tìm kiếm.