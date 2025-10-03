Phú Thọ chọn truyền thông số làm đòn bẩy xây dựng thương hiệu địa phương 03/10/2025 13:13

(PLO)- Phú Thọ định hướng hiện đại hóa toàn diện thông tin cơ sở, triển khai chiến lược truyền thông số và quảng bá hình ảnh nhằm tạo dựng thương hiệu địa phương trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu, ngày 2-10, vừa chủ trì hội nghị nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo hai dự thảo lớn: Kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở và Đề án chiến lược truyền thông chính sách, quảng bá hình ảnh tỉnh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2035.

Phú Thọ chọn truyền thông số làm đòn bẩy xây dựng thương hiệu địa phương. Ảnh: CTTĐT Phú Thọ

Dự thảo Kế hoạch nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2026, 100% xã, phường có hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin; toàn bộ thông tin thiết yếu từ trung ương tới cơ sở được phổ biến kịp thời qua hệ thống thông tin nguồn của tỉnh.

Giai đoạn 2027-2030, mọi phản ánh của người dân về hiệu quả thực thi chính sách đều được tiếp nhận, xử lý trên nền tảng số. Đến 2035, hệ thống thông tin cơ sở được hiện đại hóa hoàn toàn, giúp người dân vừa tiếp nhận đầy đủ thông tin vừa chủ động phản hồi chính sách.

Song song, Đề án chiến lược truyền thông chính sách và quảng bá hình ảnh tỉnh được xây dựng nhằm tạo ra hệ sinh thái truyền thông toàn diện, hiện đại và chuyên nghiệp. Mục tiêu là củng cố niềm tin xã hội, thu hút đầu tư, thúc đẩy du lịch, định vị thương hiệu Phú Thọ không chỉ là vùng đất cội nguồn mà còn là điểm đến năng động, hội nhập.

Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng là điểm đến quan trọng về văn hóa - lịch sử - du lịch của tỉnh Phú Thọ và cả nước. Ảnh: NGUYỄN HINH

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2030 tỉnh sẽ thực hiện ít nhất 10 chiến dịch truyền thông lớn mỗi năm, 50% sản phẩm chủ lực có phiên bản song ngữ hoặc đa ngữ, hướng tới việc đưa Phú Thọ trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về truyền thông số vào năm 2035.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận nỗ lực tham mưu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các ngành liên quan, đồng thời nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, ưu tiên nguồn lực và ứng dụng công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo, để bảo đảm tính hiệu quả, bền vững.