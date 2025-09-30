Ông Trương Quốc Huy được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ 30/09/2025 10:44

(PLO)-Ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 30-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc trọng thể. Chủ tịch nước Lương Cường dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ; quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ. Ảnh: CTV

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030. Quyết định sẽ được công bố và trao tại Đảng bộ tỉnh Ninh Bình. Ông Đặng Xuân Phong được giao tiếp tục chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ cho đến phiên bế mạc.

Bộ Chính trị cũng quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hiện Phú Thọ có 6 Phó Bí thư, gồm: Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đức Hinh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Huy Vĩnh; Bùi Thị Minh; Nguyễn Mạnh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.