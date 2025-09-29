Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I tiến hành phiên trù bị 29/09/2025 15:01

(PLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sáng 29-9 đã tiến hành phiên trù bị với sự tham dự của 500 đại biểu.

Sáng 29-9, tại Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tiến hành phiên trù bị với sự tham dự của 500 đại biểu, đại diện cho trên 257.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong phát biểu khai mạc phiên trù bị. Ảnh: Trung tâm báo chí

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ. Thành công của Đại hội sẽ góp phần quan trọng vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông cũng đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia phát biểu thảo luận, đóng góp ý kiến chất lượng để hoàn thành tốt một số nội dung quan trọng tại phiên trù bị.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 đồng chí. Trên cơ sở báo cáo của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc, Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội.



Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy Phú Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông qua Chương trình làm việc, Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội.

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: NGUYỄN HINH

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Cũng tại phiên trù bị, Đại hội đã thông báo Quyết định thành lập các đoàn đại biểu và các tổ thảo luận. Theo đó, Đại hội thành lập 7 tổ thảo luận, mỗi tổ khoảng 70 đại biểu, tham gia đồng thời tại 7 hội trường khác nhau.

Theo chương trình, chiều cùng ngày, Đại hội sẽ tiếp tục phiên trù bị với các nội dung thảo luận tại tổ và thảo luận tại hội trường; đồng thời, quán triệt một số nội dung liên quan đến Đại hội phiên chính thức.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ xem xét, quyết định những chủ trương, định hướng lớn phù hợp với chủ trương, định hướng của Trung ương và yêu cầu thực tiễn của tỉnh, đáp ứng sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.