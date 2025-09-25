Phú Thọ khởi công dự án khu đô thị gần 4.600 tỉ đồng 25/09/2025 14:24

(PLO)-Dự án Khu đô thị mới Đông Nam Oasis City với tổng mức đầu tư gần 4.600 tỉ đồng là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 25-9, tại Phú Thọ diễn ra lễ khởi công dự án Khu đô thị mới Đông Nam Oasis City với tổng mức đầu tư gần 4.600 tỉ đồng tại 2 phường Việt Trì và Thanh Miếu.



Dự án được quy hoạch trên diện tích hơn 63ha, nằm trên trục đường Hai Bà Trưng và Vũ Thê Lang.

Các lãnh đạo tỉnh cùng đơn vị chủ đầu tư thực hiện nghi thức khởi dự án. Ảnh: ĐV

Đây là một trong những dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quy hoạch của dự án gồm nhiều phân khu chức năng như nhà ở, thương mại – dịch vụ, công viên cây xanh và trường học, hướng tới đáp ứng nhu cầu an cư, vui chơi giải trí và phát triển bền vững.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đề nghị liên danh chủ đầu tư tập trung nguồn lực để triển khai đúng tiến độ, sớm khởi công hạng mục nhà ở xã hội trong quý I/2026 nhằm đóng góp vào quỹ nhà ở xã hội của tỉnh.

Phối cảnh dự án. Ảnh: PV

Đồng thời, tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu áp dụng công nghệ xây dựng hiện đại, bảo đảm chất lượng công trình, vệ sinh môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân; các sở, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm trở thành hình mẫu trong phát triển đô thị của Phú Thọ.