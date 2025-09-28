Phú Thọ khai trương Trung tâm Báo chí, sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ lần thứ I 28/09/2025 18:09

(PLO)- Trung tâm báo chí phục vụ với sức chứa gần 200 chỗ ngồi làm việc, trang thiết bị đầy đủ, phục vụ các cơ quan báo chí tác nghiệp đưa tin Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 28-9, tỉnh Phú Thọ khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tại Nhà Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Trung tâm được đặt tại tầng 1 Nhà Văn hóa Nghệ thuật tỉnh - nơi diễn ra các phiên họp chính thức từ ngày 29 đến 30-9.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt, bởi đây là kỳ Đại hội đầu tiên sau khi ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình hợp nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại lễ khai trương trung tâm báo chí. Ảnh: PV

Tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh, việc thành lập và đưa Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội đi vào hoạt động hôm nay có ý nghĩa quan trọng. Trung tâm sẽ cung cấp thông tin chính thống, nhanh chóng, chính xác về diễn biến Đại hội.

Đồng thời tại đây, đội ngũ các phóng viên, nhà báo, biên tập viên sẽ được hỗ trợ tối đa về cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện tác nghiệp để thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo phản ánh khách quan, sinh động các hoạt động diễn ra tại Đại hội, từ đó góp phần lan tỏa hình ảnh Đại hội dân chủ, đoàn kết, đổi mới và phát triển.

Các đại biểu cắt băng khai trương trung tâm báo chí. Ảnh: PV

Ông Dương Hoàng Hương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết Trung tâm Báo chí sẽ phát hành thông cáo, cung cấp tài liệu, ảnh, video, bài phát biểu và tham luận của Đại hội; đồng thời hỗ trợ tác nghiệp, cấp thẻ, kết nối phóng viên với đại biểu và ban tổ chức.

Trung tâm cũng được trang bị hạ tầng hiện đại như đường truyền Internet tốc độ cao, máy tính, màn hình lớn truyền trực tiếp từ hội trường. Trung tâm Báo chí sẽ hoạt động liên tục đến hết ngày 30-9, khi Đại hội bế mạc. Việc khai trương Trung tâm không chỉ bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời, đa chiều, mà còn thể hiện quyết tâm cao độ của tỉnh Phú Thọ trong việc tổ chức một kỳ Đại hội thành công, mở ra giai đoạn phát triển mới - nhanh, mạnh và bền vững.

Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ. Ảnh: PV

Theo ban tổ chức, trung tâm báo chí hoạt động trong giờ hành chính từ ngày 28 đến hết ngày 30-9, với sức chứa gần 200 chỗ ngồi làm việc với trang thiết bị đầy đủ, hiện đại, phục vụ hoạt động tác nghiệp của các đồng chí phóng viên báo chí.