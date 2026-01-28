Hải Phòng ngăn ngừa dịch bệnh do virus Nipah ngay tại các cửa khẩu 28/01/2026 20:24

Ngày 28-1, Sở Y tế Hải Phòng có công văn đề nghị các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố triển khai các biện pháp ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh do virus Nipah xâm nhập vào thành phố và lây lan trong cộng đồng.

Trong đó, Trung tâm Kiểm dịch quốc tế tăng cường giám sát, phát hiện trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu, nhất là các trường hợp nhập cảnh từ các nước đang có dịch. Xây dựng kế hoạch theo các tình huống, sẵn sàng nhân lực, vật tư, hóa chất, thiết bị, phương tiện để đáp ứng kịp thời khi có ca bệnh nghi ngờ.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố tăng cường giám sát, phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại các cơ sở y tế và cộng đồng để quản lý, thu dung, điều trị kịp thời. Khoanh vùng xử lý triệt để ngay từ trường hợp đầu tiên, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, đặc biệt dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm.

Hải Phòng đã đưa ra các biện pháp tăng cường triển khai phòng ngừa dịch bệnh do virus Nipah. Ảnh minh họa

Trung tâm y tế các khu vực và cơ sở khám chữa bệnh tăng cường giám sát, phát hiện trường hợp nghi ngờ, có thể mắc bệnh. Phối hợp với các đơn vị để điều tra, lấy mẫu bệnh phẩm gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương làm xét nghiệm chẩn đoán (nếu phát sinh tình huống)...

Sở Y tế cũng đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tăng cường giám sát phát hiện trường hợp nghi ngờ, có thể mắc bệnh; phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, Trung tâm Y tế khu vực để lấy mẫu bệnh phẩm gửi về Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương làm xét nghiệm chẩn đoán ca bệnh.

Các đơn vị sẵn sàng tổ chức thu dung, phân luồng, điều trị người bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh kịp thời, an toàn, hiệu quả; thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân đối với nhân viên y tế và người tiếp xúc gần các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc bệnh; tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, đảm bảo phòng chống lây nhiễm tại đơn vị.

Theo Trung tâm kiểm dịch Y tế Quốc tế Hải Phòng, đơn vị này đã nhanh chóng triển khai tăng cường giám sát phòng, chống bệnh do virus Nipah tại Cảng biển Hải Phòng và cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Theo đó, đối với các tàu đi về từ Ấn Độ và các quốc gia tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm virus Nipah trong vòng 14 ngày, đề nghị chủ tàu, đại lý phải thông báo trước khi tàu đến cảng 12 giờ.

Nếu thuyền viên trên tàu có triệu chứng: sốt, đau đầu, đau cơ, nôn mửa và đau họng, sau đó có thể xuất hiện chóng mặt, buồn ngủ, rối loạn ý thức… phải thông báo ngay cho Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế để thực hiện công tác kiểm dịch y tế và lấy mẫu tại khu neo (do Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng bố trí).