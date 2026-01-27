Bộ Y tế: Người dân hạn chế đến vùng dịch do virus Nipah, tự cách ly khi trở về 27/01/2026 09:46

(PLO)- Trước diễn biến dịch bệnh do virus Nipah có tỉ lệ tử vong cao tại một số nước, Bộ Y tế khuyến cáo người dân hạn chế đến vùng dịch và chủ động phòng ngừa.

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết tính đến ngày 26-1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah. Bộ đã chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh ngay từ các cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng, sẵn sàng các biện pháp đáp ứng, phòng chống dịch.

Đồng thời, Bộ Y tế khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các quốc gia trên thế giới để kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả.

Theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong khoảng thời gian từ ngày 27-12-2025 đến ngày 26-1-2026, Ấn Độ đã ghi nhận 5 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Nipah tại một bệnh viện ở Tây Bengal, trong đó có 2 trường hợp có xét nghiệm khẳng định.

Về lịch sử dịch tễ, virus Nipah được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1999 tại Malaysia. Đến năm 2001, bệnh do virus này được ghi nhận đầu tiên trên người tại Bangladesh, sau đó tiếp tục ghi nhận tại Ấn Độ.

Theo WHO, bệnh do virus Nipah hiện ghi nhận rải rác ca bệnh ở phạm vi nhỏ tại một số quốc gia, chưa tạo thành các ổ dịch lớn. Tuy nhiên, tỉ lệ tử vong trên số ca mắc ở các trường hợp nhập viện là rất cao, dao động khoảng 40-75%. Hiện bệnh chưa có vaccine phòng ngừa cũng như thuốc điều trị đặc hiệu cho cả người và động vật.

Bệnh do virus Nipah là bệnh truyền nhiễm nhóm A. Virus này lây truyền chủ yếu từ động vật sang người, tại Ấn Độ hiện nay ghi nhận truyền qua loài dơi ăn quả. Ngoài ra, bệnh lây do tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus và cũng có thể lây truyền từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết, dịch bài tiết của bệnh nhân.

Thời gian ủ bệnh thường kéo dài khoảng 4-14 ngày. Người nhiễm virus có thể có các triệu chứng ban đầu như đau đầu, đau cơ, nôn mửa và đau họng. Sau giai đoạn này, bệnh nhân có thể xuất hiện chóng mặt, buồn ngủ, rối loạn ý thức và các dấu hiệu thần kinh cho thấy viêm não cấp tính.

Tính đến ngày 26-1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah. (Ảnh minh hoạ)

Để chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Nipah, Bộ Y tế khuyến cáo người dân hạn chế đến khu vực có dịch bệnh do virus này nếu không thực sự cần thiết.

Người dân cần tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ khi về từ vùng dịch. Nếu có các triệu chứng như đau đầu, đau cơ, nôn mửa, đau họng, chóng mặt, buồn ngủ, lú lẫn, co giật cần liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất, hạn chế tiếp xúc với người khác và thông báo rõ tiền sử dịch tễ cho nhân viên y tế.

Đồng thời, người dân cần đảm bảo vệ sinh thực phẩm, thực hiện ăn chín, uống sôi, rửa sạch và gọt vỏ trái cây trước khi ăn; tuyệt đối không ăn, uống các loại trái cây có dấu hiệu bị động vật như dơi, chim cắn hoặc gặm nhấm; tránh uống nước nhựa cây sống hoặc chưa qua chế biến như nhựa cây thốt nốt, nhựa dừa.

Cạnh đó, cần tránh tiếp xúc gần với động vật có khả năng lây truyền cao như dơi ăn quả và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn sau khi giết mổ, tiếp xúc với động vật. Người dân cũng cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, vật phẩm ô nhiễm từ người bệnh.

Khi chăm sóc, điều trị người nghi ngờ hoặc mắc bệnh, bắt buộc phải sử dụng khẩu trang, găng tay và đồ bảo hộ cá nhân, sau đó rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.