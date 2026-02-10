Linh vật ngựa xuất hiện tại Hải Phòng sau nhiều chờ mong 10/02/2026 18:19

(PLO)- Năm nay, Hải Phòng trang trí 4 linh vật ngựa tại khu vườn hoa quảng trường Trung tâm Chính trị Hành chính Bắc sông Cấm.

Ngày 10-2, hàng chục công nhân Công ty Công viên Cây xanh Hải Phòng đã hoàn thành việc trang trí linh vật ngựa tại khu vực Trung tâm Chính trị Hành chính Bắc sông Cấm.

4 chú ngựa, bao gồm 1 chú ngựa vàng hùng dũng và 3 chú ngựa hoạt hình đáng yêu đã được đưa về khu vực này từ tối 9-2.

Chú ngựa vàng hùng dũng nổi bật giữa không gian khu vực vườn hoa quảng trường Trung tâm Chính trị Hành chính Bắc sông Cấm của Hải Phòng. Ảnh: NS

Những bức ảnh đầu tiên về chú ngựa khiến người dân Hải Phòng bất ngờ, thích thú, quan tâm. Bởi đã nhiều năm nay, Hải Phòng không trang trí mô hình linh vật vào mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Linh vật ngựa vàng cao khoảng 3m, ánh mắt, tư thế phi về phía trước dũng mãnh. Phía dưới chân ngựa là tạo hình đồng tiền, vàng, tượng trưng cho khát vọng năm mới phát tài phát lộc, vạn sự hanh thông.

4 linh vật ngựa được trang trí tại Hải Phòng. Ảnh: NS

Phía sau linh vật ngựa vàng là bộ 3 chú ngựa tạo hình đáng yêu. Mỗi chú ngựa được đặt trên bục cao khoảng 1 m, xung quanh trang trí hàng trăm chậu hoa tươi, đa dạng sắc màu như dạ yến thảo, hoa cúc, trạng nguyên.

Khu vực vườn hoa quảng trường Trung tâm Chính trị Hành chính Hải Phòng đã hoàn thành việc trang trí Tết để người dân có thể đến du xuân, check in. Ảnh: NS

Từ chiều 10-2, nhiều người dân đã thích thú đến với khu vực này để check–in.

Chị Nguyễn Thu Hà, phường Lê Chân cho biết rất ủng hộ khi thành phố đã triển khai trang trí các linh vật sau nhiều chờ mong từ người dân. Chị Hà tin rằng những ngày tới, công viên quảng trường Trung tâm Chính trị Hành chính thành phố sẽ thu hút đông đảo nhân dân, du khách, trở thành điểm check in hot trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 này.