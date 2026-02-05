Quảng Ninh miễn phí tham quan khu di tích Yên Tử 05/02/2026 18:22

(PLO)- Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh đã thông qua Nghị quyết miễn phí tham quan khu di tích, danh thắng Yên Tử trong 3 năm, áp dụng từ năm 2026 đến hết năm 2028.

Chiều 5-2, tại kỳ họp thứ 35 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi một số nội dung về phí tham quan danh lam thắng cảnh và sửa đổi, bổ sung về việc quy định thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo Luật phí và lệ phí.

Theo đó, Nghị quyết đã quyết định miễn phí vé tham quan cho nhân dân, du khách tham quan khu di tích Yên Tử, thắng cảnh rừng quốc gia Yên Tử. Việc miễn phí vé tham quan sẽ được áp dụng đến hết năm 2028.

Theo tờ trình Nghị quyết, việc miễn phí vé tham quan là hành động nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc của tỉnh Quảng Ninh đối với nhân dân, tăng ni, phật tử và du khách – những người đã có đóng góp to lớn trong việc bảo vệ, giữ gìn và xây dựng hồ sơ di sản. Cơ sở thực tiễn để tỉnh Quảng Ninh ban hành chính sách này xuất phát từ việc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào ngày 12-7-2025.

Đỉnh thiêng Yên Tử. Ảnh: TT

Việc miễn phí tham quan không chỉ đáp ứng nguyện vọng của đông đảo nhân dân, mà còn là đòn bẩy để quảng bá hình ảnh Yên Tử – "đất tổ" của Phật giáo Trúc Lâm, nơi gắn liền với sự nghiệp tu hành của Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Bên cạnh đó, trong những năm qua, lượng khách tham quan Yên Tử có xu hướng sụt giảm đáng kể, từ hơn 1 triệu lượt khách năm 2018 xuống còn khoảng 567 nghìn lượt vào năm 2025. Do đó, chính sách "phí 0 đồng" được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ, thu hút du khách trở lại, tạo điều kiện cho công tác lập quy hoạch, thu hút đầu tư và phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch tại vùng phụ cận.

Hiện phí tham quan Yên Tử là 40.000 đồng/người lớn và 20.000 đồng/trẻ em.

Nghị quyết cũng đã quyết định thống nhất điều chỉnh tỷ lệ trích lại phí tham quan vịnh Hạ Long và Bái Tử Long cho Ban Quản lý lên mức 26% (thay vì 11% như trước đây), phần còn lại (74%) sẽ nộp ngân sách nhà nước.

Dự kiến, tổng mức thu phí tham quan vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long năm 2026 khoảng hơn 1.011 tỉ đồng. Việc tăng tỷ lệ trích lại nhằm bù đắp chi phí lương, duy tu hạ tầng đang xuống cấp và triển khai các đề án bảo tồn tầm cỡ quốc tế.