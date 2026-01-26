Lâm Đồng điều chỉnh số lượng phó chủ tịch ở một số đơn vị cấp xã 26/01/2026 10:48

(PLO)- Toàn tỉnh Lâm Đồng được bố trí 310 phó chủ tịch UBND cấp xã nhưng hiện mới có 248 người.

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý gửi UBND tỉnh liên quan đến số lượng phó chủ tịch UBND tại các đơn vị hành chính cấp xã, phường trên địa bàn. Báo cáo này được thực hiện trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo Sở Nội vụ, việc rà soát, sắp xếp lần này thực hiện trên cơ sở quy định pháp luật, tổng thể bộ máy và yêu cầu thực tiễn quản lý tại từng địa phương. Việc này nhằm tránh dàn trải, bảo đảm nơi cần thì tăng cường, nơi ổn định thì tinh gọn.

Theo Sở Nội vụ việc bố trí 3 phó chủ tịch cho xã Tân Thành là hợp lý và cần thiết. Ảnh PN.

Theo quy định, tỉnh Lâm Đồng được bố trí tổng cộng 310 phó chủ tịch UBND cấp xã (124 đơn vị hành chính). Tuy nhiên tỉnh mới bố trí 248 người, còn trống 62 vị trí.

Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh phân bổ số phó chủ tịch còn lại theo tiêu chí cụ thể. Trong đó ưu tiên cho các xã, phường, đặc khu có quy mô dân số lớn, diện tích tự nhiên rộng, đóng vai trò trung tâm phát triển kinh tế – xã hội hoặc có khối lượng công việc quản lý, dự án đầu tư cao.

Theo phương án này, nhiều xã, phường đủ điều kiện sẽ được bố trí 3 phó chủ tịch thay vì 2 như hiện nay; các đơn vị còn lại tiếp tục duy trì 2 phó chủ tịch.

Một điểm đáng chú ý là xã Tân Thành. Ban đầu, xã này chưa thuộc nhóm được bố trí 3 phó chủ tịch. Tuy nhiên, sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của một thành viên UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã rà soát thực tiễn và đưa ra điều chỉnh quan trọng.

Cụ thể, Tân Thành là xã có quy mô dân số lớn nhất trong nhóm các xã dự kiến chỉ bố trí 2 phó chủ tịch với 30.844 người. Đây cũng là địa bàn triển khai nhiều dự án, khối lượng công việc lớn. Do đó việc bố trí 3 phó chủ tịch cho xã Tân Thành được đánh giá là hợp lý nhằm chia sẻ áp lực điều hành, tránh quá tải cho bộ máy.

Đặc khu Phú Quý

Ngược lại, đặc khu Phú Quý có diện tích tự nhiên nhỏ (18,02 km2), tính ổn định cao, ít biến động đột biến về kinh tế, xã hội. Đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay (sắp xếp từ huyện đảo Phú Quý và 3 xã Long Hải, Ngũ Phụng, Tam Thanh trước đó) đã bảo đảm vận hành thông suốt.

Vì vậy, việc điều chỉnh giảm còn 2 phó chủ tịch đối với đặc khu Phú Quý được xem là phù hợp thực tế và yêu cầu tinh giản biên chế.

Từ phương án cuối cùng, Sở Nội vụ đề xuất: Bố trí 3 phó chủ tịch UBND cho các xã, phường đủ tiêu chí về đô thị, dân số, diện tích (trong đó có xã Tân Thành). Các xã, đặc khu còn lại bố trí 2 phó chủ tịch, bao gồm cả đặc khu Phú Quý.