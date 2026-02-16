Khởi tố nữ doanh nhân để điều tra hành vi trốn thuế 16/02/2026 12:32

(PLO)- Cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nữ chủ doanh nghiệp ở Vĩnh Long để điều tra về tội trốn thuế.

Ngày 16-2, nguồn tin từ phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Huỳnh Thanh Triều (55 tuổi, thường trú ấp Cà Tum B, xã Vinh Kim, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về tội trốn thuế.

Theo kết quả điều tra ban đầu, doanh nghiệp tư nhân Thanh Triều được thành lập ngày 4-6-2018, ngành nghề đăng ký kinh doanh là thu gom rác thải không độc hại. Quá trình hoạt động, do doanh nghiệp nợ thuế nên ngày 10-11-2025, Chi cục Thuế khu vực Cầu Ngang - Trà Cú ban hành Quyết định số 415 về việc cưỡng chế bằng hình thức buộc ngưng sử dụng hóa đơn. Tuy nhiên, doanh nghiệp không chấp hành mà tiếp tục hoạt động.

Nữ chủ doanh nghiệp bị khởi tố để điều tra về tội trốn thuế. Ảnh: CA

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian từ quý IV-2023 đến quý II-2024, bị can Triều đã trực tiếp thu tiền của 83 tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn, xuất 280 hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp với tổng số tiền thanh toán hơn 713 triệu đồng

Ngoài ra, từ ngày 1-1-2022 đến 5-7-2024, DNTN Thanh Triều thu tiền dịch vụ gom rác của 597 hộ dân với tổng số tiền hơn 556 triệu đồng nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế theo quy định. Tổng số tiền bị can Triều trốn thuế là hơn 206 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.