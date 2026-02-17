Báo Nga: Mỹ tham gia đảm bảo an ninh cho phái đoàn Nga tới Geneva đàm phán 17/02/2026 06:12

(PLO)- Mỹ được cho là đã phối hợp cùng các đồng minh châu Âu điều phối các giấy phép đặc biệt để đảm bảo an ninh cho chuyến bay chở phái đoàn Nga tới Geneva đàm phán.

Ngay trước khi vòng đàm phán ba bên Nga-Mỹ-Ukraine diễn ra ở Geneva (Thuỵ Sĩ), hãng tin RIA Novosti (Nga) ngày 16-2 đưa tin rằng Washington đã tham gia đảm bảo an ninh cho chuyến bay của phái đoàn Nga tới Geneva.

Nguồn tin (không được nêu tên) này nói với RIA Novosti rằng Mỹ đã giao thiệp với các đồng minh châu Âu để “tham gia ở cấp độ kỹ thuật trong việc điều phối các giấy phép liên quan đến việc phái đoàn Nga đến Geneva”.

Mỹ chưa lên tiếng về thông tin này.

﻿ Trợ lý Tổng thống - ông Vladimir Medinsky, người dẫn đầu phái đoàn Nga tại đàm phán ba bên Nga-Mỹ-Ukraine ở Geneva (Thuỵ Sĩ). Ảnh: TASS

Trước đó, hãng thông tấn TASS (Nga) vào sớm ngày 16-2 cũng dẫn nguồn tin riêng, cho biết Thụy Sĩ, với tư cách là nước chủ nhà, sẽ đóng vai trò đảm bảo an toàn cho phái đoàn Nga tới Geneva đàm phán.

Vòng đàm phán tại Geneva là lần thứ ba Mỹ, Nga và Ukraine cùng trao đổi theo hình thức đối thoại ba bên nhằm tìm ra giải pháp hoà bình cho cuộc xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài gần 4 năm. Hai lần đàm phán trước đó diễn ra tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất – UAE) vào ngày 23 và 24-1 và ngày 4 và 5-2.

Khác với hai lần trước, việc đảm bảo an ninh cho phái đoàn Nga đàm phán lần này ở Thuỵ Sĩ là một vấn đề được quan tâm vì kể khi bùng phát xung đột vũ trang Nga-Ukraine, hầu hết các nước châu Âu đã đóng cửa không phận đối với máy bay Nga. Để phái đoàn Nga từ Moscow có thể tới Geneva đòi hỏi những giấy phép miễn trừ đặc biệt giúp máy bay đi qua không phận các nước châu Âu khác.

Theo TASS, máy bay chở phái đoàn Nga do Trợ lý Tổng thống - ông Vladimir Medinsky dẫn đầu đã khởi hành từ Moscow vào 11 giờ 25 phút tối 16-2 (giờ địa phương, tức 3 giờ 25 phút sớm ngày 17-2 theo giờ Việt Nam).

Máy bay dự kiến tới Thuỵ Sĩ vào sáng sớm ngày 17-2 (giờ địa phương), sau khoảng 9 giờ di chuyển.