Hải Phòng sắp xếp lại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 02/02/2026 18:38

(PLO)- TP Hải Phòng đã tổ chức lại các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hiện có, bổ nhiệm lãnh đạo các ban quản lý.

Chiều 2-2, UBND TP Hải Phòng công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc tổ chức lại bộ máy và công tác cán bộ tại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố.

Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng được tổ chức lại thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân trao các quyết định tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng. Ảnh: HP

Theo các quyết định, ông Đào Sỹ Ngọc, Tổng Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc; bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với các ông: Tô Đình Hà, Nguyễn Bá Hải, Nguyễn Quang Quỳnh.

Chuyển công tác đối với ông Đàm Xuân Bình, Phó Tổng Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng đến UBND phường Hồng Bàng.

Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng Hải Phòng, Ban này được tổ chức lại thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân trao các quyết định tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng. Ảnh: HP

Theo các quyết định, ông Phạm Cửu Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban. Các phó giám đốc gồm ông: Vũ Tiến Công, Trần Ngọc Trung, Lương Văn Tùng, Phạm Trung Huy.

Đối với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng, Ban này được tổ chức lại từ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Trần Văn Quân trao các quyết định bổ nhiệm và điều động lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng. Ảnh: HP

Theo đó, bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Sơn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng. Các phó giám đốc gồm ông: Bùi Quang Hoằng, Lê Anh Tuấn, Phạm Sĩ Tuấn.