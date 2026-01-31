Đà Nẵng: Các nhà hảo tâm phường Hải Châu tặng quà người nghèo đón Tết 31/01/2026 19:07

(PLO)- Các nhà hảo tâm phường Hải Châu, TP Đà Nẵng trao hơn 500 suất quà hỗ trợ các gia đình khó khăn đón Tết.

Chiều 31-1, UBND phường Hải Châu, TP Đà Nẵng phối hợp với nhà hảo tâm trao 502 suất quà hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đón Tết Nguyên đán. Mỗi suất gồm quà và tiền mặt trị giá 2,5 triệu đồng. Tổng trị giá các phần quà hơn 1,2 tỉ đồng.

Lãnh đạo phường Hải Châu cùng các nhà hảo tâm trao quà cho người dân. Ảnh: TN

Theo UBND phường Hải Châu, chương trình Xuân yêu thương do UBND phường này phát động nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, kịp thời hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường đón Tết Nguyên đán.

Theo ông Nguyễn Văn Duy, Chủ tịch UBND phường Hải Châu, sau sáp nhập, phường Hải Châu có nhiều hộ gia đình vẫn còn rất khó khăn về kinh tế.

Món quà của các nhà hảo tâm trao đúng dịp Tết đến xuân về phần nào giúp các hộ dân trang trải để Tết thêm phần ấm cúng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, đại diện các nhà hảo tâm, trao quà hỗ trợ người dân. Ảnh: TN

Nằm trong chuỗi Xuân yêu thương lần này, UBND phường Hải Châu sẽ tiếp tục trao thêm 300 suất quà cho các hộ dân nghèo thuộc xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng.

Tiếp đó, phường sẽ trao thêm gần 200 suất quà cho các hộ dân nằm trong chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản.