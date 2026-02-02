Chủ tịch An Giang yêu cầu đặc khu Phú Quốc làm việc cả ngày nghỉ để xử lý hồ sơ quá hạn 02/02/2026 15:15

(PLO)- Qua thống kê, tỉnh An Giang hiện còn 5.830 hồ sơ xử lý quá hạn và đặc khu Phú Quốc chiếm tỉ lệ gần 66%, với 3.845 hồ sơ.

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các xã, phường, đặc khu chấn chỉnh, khắc phục tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết quá hạn.

Theo UBND tỉnh An Giang, tính đến cuối tháng 1-2026, dữ liệu từ Cổng dịch vụ công quốc gia cho thấy kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của tỉnh đạt 91,36 điểm, xếp hạng 21/34 tỉnh, TP.

Trong số 5.830 hồ sơ xử lý quá hạn trên địa bàn tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc có 3.845 hồ sơ, chiếm tỉ lệ gần 66%. Ảnh: AT

Tuy nhiên, tình hình giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn đang có dấu hiệu sụt giảm về chỉ số hài lòng. Cụ thể, mức độ hài lòng chỉ đạt 92,58%. Nguyên nhân do việc để hồ sơ quá hạn kéo dài gây ảnh hưởng đến uy tín của bộ máy hành chính công vụ.

Về tiến độ giải quyết, toàn tỉnh An Giang hiện còn 5.830 hồ sơ xử lý quá hạn, đứng thứ 13/34 tỉnh, TP. Trong đó, đặc khu Phú Quốc có 3.845 hồ sơ quá hạn, chiếm gần 66% tổng số hồ sơ quá hạn toàn tỉnh.

Tỉ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử trên địa bàn tỉnh An Giang hiện chỉ đạt 78,87%; tỉ lệ hồ sơ thủ tục hành chính số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính chỉ đạt 78,82%. Các tỉ lệ này chưa đạt yêu cầu theo kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh.

Trước thực tế đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc chỉ đạo đưa nội dung xử lý hồ sơ quá hạn vào nghị quyết chuyên đề hoặc nội dung họp thường kỳ. Theo đó, gắn trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các chi bộ, phòng ban với kết quả xử lý dứt điểm 3.845 hồ sơ chậm muộn.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầu người đứng đầu UBND đặc khu Phú Quốc tập trung mọi nguồn lực, làm việc kể cả ngày nghỉ để xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng. Kết quả phải báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 9-2. Đồng thời, đặc khu Phú Quốc phải đảm bảo từ quý I-2026, tỉ lệ hài lòng và tỉ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn đạt tối thiểu từ 90% trở lên.

“Chấn chỉnh ngay công tác số hóa hồ sơ, điểm thành phần và điểm tổng hợp vẫn ở mức thấp, xếp hạng 102/102 đơn vị xã, phường, đặc khu”, văn bản của UBND tỉnh An Giang nêu rõ.

Đối với các sở, ngành và địa phương còn lại, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương nâng cao tỉ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử và tỉ lệ số hóa hồ sơ, bảo đảm đạt trên 95% và phấn đấu đạt 100%.

Mặt khác, các đơn vị cần rà soát toàn bộ hồ sơ quá hạn thuộc thẩm quyền; thực hiện nghiêm việc xin lỗi, thông báo, hẹn lại thời gian trả kết quả và cập nhật trạng thái trên hệ thống. Tỉnh cũng yêu cầu rà soát các thủ tục hành chính có tỉ lệ trực tuyến thấp để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, nâng cao tỉ lệ hài lòng đạt tối thiểu từ 95% trở lên.