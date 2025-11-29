Hải Phòng: Cơ cấu lại hoặc giải thể những đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả 29/11/2025 17:27

(PLO)- Hải Phòng tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18 và tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức đầu mối bên trong các cơ quan trực thuộc Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Thành phố; đơn vị sự nghiệp công lập, giáo dục...

Ngày 29-11, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu chủ trì hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Theo báo cáo tổng kết, thời gian qua, việc triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn TP Hải Phòng có sự chỉ đạo, triển khai quyết liệt, thống nhất của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP ngay từ ngày đầu đi vào hoạt động (ngày 1-7-2025).

Hải Phòng tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Ảnh: ĐT

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động ngày càng nề nếp, cơ bản thông suốt, không bị gián đoạn, phục vụ tốt yêu cầu của nhân dân và doanh nghiệp.

Hải Phòng kịp thời sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ theo chỉ đạo của Trung ương; bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, đưa hệ thống chính trị TP đi vào hoạt động theo mô hình mới ngay từ ngày 1-7-2025.

Hệ thống chính trị của TP và đầu mối bên trong của các tổ chức, cơ quan, đơn vị có sự đổi mới căn bản, mang tính cách mạng. Số lượng cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị TP và đầu mối bên trong của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị giảm mạnh theo đúng chỉ đạo của Trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu tham luận, cơ bản đồng tình, nhất trí cao với nội dung báo cáo tổng kết; đồng thời, phân tích, làm rõ thêm một số nội dung; chia sẻ, đóng góp các ý kiến và đề xuất, kiến nghị một số nội dung cụ thể.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu kết luận hội nghị. Ảnh: ĐT

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu đề nghị thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 210-KL/TW, ngày 12-11-2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới.

Rà soát, ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức sau hợp nhất, sáp nhập theo mô hình mới; đề xuất, điều chỉnh (nếu cần thiết) bảo đảm rõ người, rõ việc, không chồng chéo, không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ.

Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp, tinh gọn tổ chức đầu mối bên trong của các cơ quan trực thuộc Thành ủy, HĐND, UBND TP và đầu mối bên trong của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; kịp thời kiện toàn, sắp xếp các tổ chức đảng đồng bộ với sắp xếp tổ chức bộ máy; tiếp nhận các tổ chức đảng trực thuộc Trung ương về trực thuộc cấp uỷ địa phương.

Sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, ngành; cơ cấu lại hoặc giải thể những đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả.

Ngoài ra, nghiên cứu sắp xếp, điều chỉnh các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, liên cấp, mầm non công lập hiện có; xây dựng phương án thành lập các trường trung học nghề tương đương cấp trung học phổ thông trực thuộc Sở GD&ĐT trên cơ sở hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn để cung ứng dịch vụ công theo khu vực liên phường, xã…