Khởi tố bảo mẫu để bé 2 tuổi uống dung dịch tẩy rửa dẫn đến tử vong 27/11/2025 11:28

(PLO)- Bảo mẫu tại Hải Phòng đã vô ý để cháu bé 2 tuổi tự uống dung dịch tẩy rửa, dẫn đến tử vong.

Ngày 27-11, thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Phòng Cảnh sát Hình sự, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Hải Anh (33 tuổi, trú phường Lê Chân, Hải Phòng) về tội vô ý làm chết người.

Trước đó, ngày 19-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng tiếp nhận thông tin từ Công an phường Kênh Dương, quận Lê Chân (nay là phường Lê Chân) về việc vụ việc.

Theo đó, cháu Đ.G.B, 2 tuổi, trú tại số 120/292 Lạch Tray, phường Lê Chân, Hải Phòng là con của chị Đ.T.T, 38 tuổi, chết không rõ nguyên nhân vào ngày 19-6-2025 tại nhà số 18A/268/292 Lạch Tray, phường Lê Chân, TP Hải Phòng.

Quá trình điều tra xác định, chị ĐTT gửi trông ba con ở nhà chị Phạm Hải Anh tại địa chỉ 18A/268/292 Lạch Tray. Trong quá trình trông, do Phạm Hải Anh không trông coi quản lý chặt chẽ nên cháu ĐGB tự uống dung dịch tẩy rửa, dẫn đến thiệt mạng.

Công an TP cảnh báo người dân, cơ sở trông giữ trẻ em cần nâng cao ý thức trong việc quản lý, trông coi, đặc biệt tránh để trẻ tiếp xúc với các loại hóa chất, dung dịch tẩy rửa hoặc vật dụng nguy hiểm.

Các hộ gia đình khi gửi trẻ em cần lựa chọn nơi trông giữ đảm bảo an toàn, có sự giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không chủ quan trong việc bảo vệ trẻ em, nhằm phòng ngừa những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.