TP Hải Phòng sắp có đường mang tên cố Phó Thủ tướng Lê Văn Thành 26/11/2025 12:57

(PLO)- Tên của cố Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng, được TP Hải Phòng bổ sung vào ngân hàng tên đường, phố, công trình công cộng tại TP.

Ngày 26-11, UBND TP Hải Phòng vừa ban hành quyết định về việc bổ sung danh sách tên đặt tại Đề án Ngân hàng tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn TP Hải Phòng.

Theo đó, danh sách bao gồm 182 tên. Trong đó, 70 tên danh nhân có công với đất nước và TP Hải Phòng; 104 tên địa danh nổi tiếng, có ý nghĩa và có giá trị tiêu biểu về lịch sử - văn hoá của địa phương, địa danh đã quen dùng từ xa xưa, đã ăn sâu vào tiềm thức của nhân dân; sáu tên di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh có giá trị tiêu biểu của quốc gia, địa phương; hai tên là sự kiện lịch sử có giá trị tiêu biểu của địa phương.

Tên của cố phó Thủ tướng Lê Văn Thành được bổ sung vào ngân hàng tên đường, phố, công trình công cộng tại Hải Phòng

UBND TP giao Sở VH-TT&DL chủ trì cùng Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và các công trình công cộng TP Hải Phòng và các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án.

UBND TP giao các sở, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu, cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Sở VH-TT&DL triển khai thực hiện theo quy định, đảm bảo ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả.

Đáng chú ý, trong đợt bổ sung này, có tên của cố Phó Thủ tướng Lê Văn Thành (1962 – 2023). Ông Lê Văn Thành nguyên là phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026, sinh ra và lớn lên tại xã Tân Liên, TP Hải Phòng (nay là xã Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng).

Ông nguyên là Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XII.

Trong giai đoạn công tác tại Hải Phòng, ông Lê Văn Thành rất được người dân Hải Phòng kính trọng, yêu quý.

Ngân sách của thành phố tăng cao trong thời gian ông điều hành, từ đó nhiều tuyến đường giao thông, cầu kết nối nội thành và ngoại thành ở Hải Phòng, kết nối Hải Phòng với các tỉnh Thái Bình, Hải Dương, Quảng Ninh được xây dựng đã thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội của thành phố. Ngân sách tăng cao, an sinh xã hội của TP cũng được quan tâm đặc biệt.

Ông mất ngày 22-8-2023 tại nhà riêng, hưởng thọ 61 tuổi khi đang giữ vị trí phó thủ tướng.