Cháy lớn ở khu công nghiệp Nam Đình Vũ 25/11/2025 10:22

(PLO)- Vụ cháy xảy ra tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ, khói đen mù mịt bốc cao cả chục mét. Lực lượng Đội PCCC chuyên ngành trong khu công nghiệp sau đó đã kịp thời dập tắt đám cháy.

Ngày 25-11, thông tin từ công an TP Hải Phòng, sáng cùng ngày, tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ xảy ra một vụ cháy lớn.

Theo đó, đám cháy xảy ra tại khu vực tập kết mút xốp phế liệu ở cổng công ty TNHH CCTY Việt Nam, đơn vị thi công chính là công ty TNHH Xây dựng Hoa Việt ở địa bàn phường Hải An, Hải Phòng.

Vụ cháy xảy ra tại khu vực tập kết mút xốp phế liệu khiến khói đen bốc cao cả chục mét. Ảnh: CAHP

Vụ cháy được lực lượng Đội PCCC chuyên ngành khu công nghiệp Nam Đình Vũ kịp thời dập tắt ngay sau đó.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy công an TP Hải Phòng cũng kịp có mặt tại hiện trường xử lý đám cháy.

Qua kiểm tra, xác định khu vực xảy ra cháy không có nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận, đảm bảo an toàn cho công trình và môi trường xung quanh.