Cháy lớn tại bãi phế liệu, khói bốc lên cao hàng chục mét 24/11/2025 19:27

(PLO)- Vụ cháy lớn xảy ra tại một bãi phế liệu trên địa bàn xã Trường Tân (Hải Phòng), khói đen bốc lên cao hàng chục mét.

Ngày 24-11, tại thôn Đôn Thư, xã Trường Tân (Hải Phòng) xảy ra vụ cháy lớn tại một xưởng, bãi phế liệu. Sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ, mang theo khói đen đặc và mùi khét lan rộng.

Khói đen cao hàng chục mét tại vụ cháy xưởng, bãi phế liệu ở Hải Phòng.

﻿Ảnh: Người dân cung cấp

Ngay khi nhận tin báo, chính quyền xã Trường Tân và lực lượng phòng cháy, chữa cháy đã huy động tối đa lực lượng có mặt tại hiện trường, triển khai khoanh vùng, chữa cháy.

Theo công an Hải Phòng, cơ sở này mới tập kết phế liệu khoảng 10 ngày gần đây, chủ yếu tập kết phế liệu ngành giày da. Đám cháy xuất phát tại khu vực bãi phế liệu ngoài trời. Do đặc thù vật liệu dễ bén lửa, ngọn lửa bùng phát nhanh, tạo nhiều khói đen.

Đến 15 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế, 30 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Thiệt hại ban đầu được xác định là số phế liệu bị cháy, hiện đang thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.