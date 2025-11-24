Giải cứu 2 người lớn và 3 trẻ em mắc kẹt trong vụ cháy nhà 5 tầng 24/11/2025 11:07

(PLO)- Cảnh sát đã kịp thời giải cứu hai người lớn và ba trẻ em mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân ở Hà Nội.

Rạng sáng 24-11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo cháy tại lô 54 đường Thanh Liệt (phường Thanh Liệt, Hà Nội). Thời điểm xảy ra cháy, trong ngôi nhà có năm người bị mắc kẹt.

Cảnh sát nỗ lực dập lửa trong vụ cháy nhà dân, cứu người.

Ngay sau khi nhận tin, đơn vị đã điều Đội CC&CNCH khu vực 31 và 13, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP Hà Nội) xuất bốn xe cứu hỏa, 24 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đồng thời, Công an TP Hà Nội điều thêm một xe chỉ huy để trực tiếp chỉ đạo chữa cháy.

Lực lượng chức năng xác định đám cháy bùng phát tại khu vực bếp tầng 1 của căn nhà 5 tầng. Chỉ huy chữa cháy triển khai phương án hướng dẫn các nạn nhân lên tầng mái bằng cầu thang bộ, đồng thời tổ chức chữa cháy, không để lửa lan sang tầng trên và nhà bên cạnh.

Năm người đã được giải cứu trong vụ cháy.

Sau khoảng 40 phút, đến 2 giờ 36, đám cháy được dập tắt. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã dùng xe thang đưa năm người (hai người lớn, ba trẻ em) xuống nơi an toàn, sức khỏe ổn định.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.