Xe khách lao vào làn xe máy trên cầu Thanh Trì khiến 2 người tử vong 23/11/2025 22:53

(PLO)- Sau khi lao vào làn xe máy, gây tai nạn làm 2 người tử vong tại chỗ, xe khách tiếp tục va vào lan can cầu Thanh Trì rồi bốc cháy ở phần đầu xe.

Tối 23-11, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại đoạn đường đầu cầu Thanh Trì, TP Hà Nội khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra giữa xe khách và xe máy tại đoạn đường đầu cầu Thanh Trì (đoạn hướng đi xuống đường Đỗ Mười, thuộc địa phận xã Vĩnh Hưng, TP Hà Nội).

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm nêu trên, một xe khách đang chạy hướng vào nội thành Hà Nội, tới đoạn rẽ xuống đường Đỗ Mười thì bất ngờ lao sang làn xe máy. Xe khách đã tông trúng xe máy làm hai người tử vong tại chỗ.

Lửa bốc lên ở khu vực phần đầu xe.

Chiếc xe khách tiếp tục lao thêm một đoạn rồi va vào thành cầu và bốc cháy ở phần đầu xe.

Tại hiện trường cho thấy một đoạn lan can cầu bị tông gãy hỏng. Vụ tai nạn làm ách tắc giao thông kéo dài. Lực lượng chức năng cùng người dân đã kịp dập tắt đám cháy.

Vụ tai nạn đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.