2 ông cháu gặp tai nạn khi chở cháu về nhà 22/11/2025 16:15

(PLO)- Trên đường chở cháu từ TP.HCM về lại Tây Ninh, người đàn ông 63 tuổi gặp tai nạn với xe ben trên đường Nguyễn Văn Bứa và tử vong tại chỗ.

Đến 13 giờ ngày 22-11, Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp với lượng Công an TP.HCM đã hoàn tất khám nghiệm, giải quyết hiện trường vụ tai nạn xảy ra trên đường Nguyễn Văn Bứa, gần khu vực Cầu Lớn.

Thông tin ban đầu, hơn 9 giờ cùng ngày, xe máy do ông TĐL (63 tuổi) điều khiển xảy ra va chạm với xe ben khi đang di chuyển theo hướng đi Tây Ninh.

Vụ va chạm khiến ông L tử vong tại chỗ, cháu trai đi cùng bị thương và được đưa vào bệnh viện kiểm tra.

Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm để điều tra. Ảnh: HT

Người vợ cho biết sáng nay hai vợ chồng từ Tây Ninh sang TP.HCM thăm con và đón cháu ngoại về nhà chăm sóc để mẹ cháu đi khám bệnh. Khi chở cháu về tới khu vực nêu trên, chỉ còn cách nhà một đoạn ngắn thì xảy ra tai nạn.

Vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong thương tâm. Ảnh: HT

Sự cố khiến giao thông trên đường Nguyễn Văn Bứa ùn xe nghiêm trọng, dòng phương tiện kéo dài nhiều kilômét. Người dân trong khu vực phản ánh mặt đường nhỏ hẹp, phương tiện đông, ô tô và xe tải thường lấn sát lề, gây nguy hiểm cho người đi xe máy.

Đến đầu giờ chiều ngày 22-11, hiện trường đã được lực lượng chức năng xử lý xong. Ảnh: HT

Công an đã trích xuất camera an ninh xung quanh để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.