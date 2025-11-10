Nam sinh gặp tai nạn tử vong trên đường đi làm thêm về nhà 10/11/2025 09:05

(PLO)- Nam sinh đang trên đường đi làm thêm về chỗ trọ thì gặp tai nạn, tử vong trên đường Âu Cơ, phường Bảy Hiền, TP.HCM.

Đến rạng sáng 10-11, Công an phường Bảy Hiền phối hợp với các đơn vị Công an TP.HCM hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giữa hai xe máy và một ô tô 7 chỗ khiến nam thanh niên tử vong.

Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra vụ tai nạn. Ảnh: HT

Thông tin ban đầu, khuya 9-11, người đi đường nghe tiếng va chạm mạnh trên đường Âu Cơ đoạn qua phường Bảy Hiền. Khi lại gần, họ phát hiện anh N (19 tuổi) nằm gục cạnh chiếc xe máy, gần đó là ô tô bảy chỗ biển số 67H-036xx.

Vụ tai nạn khiến nam sinh tử vong. Ảnh: HT

Theo người dân, chiếc xe anh N được cho là đã va chạm với ô tô bảy chỗ chạy cùng chiều và va quẹt với một xe máy khác khiến nạn nhân ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Được biết N đang trên đường đi làm thêm về nhà.

Công an phường Bảy Hiền phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM trích xuất camera, lấy lời khai nhân chứng và điều tra nguyên nhân.

Đến rạng sáng, hiện trường đã được cơ quan chức năng xử lý xong. Ảnh: HT

Biết hung tin, chị L, mẹ của nạn nhân vội chạy đến hiện trường. Bà nghẹn giọng cho biết N là con duy nhất trong gia đình, đang học tiếng Đức và thuê trọ cùng bạn cách hiện trường không xa.

Theo đó, hai vợ chồng chị L làm mướn, gia cảnh khó khăn, N vừa đi học vừa đi làm thêm để trang trải và đỡ đần cho cha mẹ thì gặp tai nạn thương tâm.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.