Người đàn ông va chạm với xe chở rau, tử vong trên đường Tân Sơn 09/11/2025 09:54

(PLO)- Người đàn ông 59 tuổi, va chạm với xe tải chở rau đang lưu thông trên đường Tân Sơn (phường An Hội Tây, TP.HCM), tử vong tại chỗ.

Đến khoảng 9 giờ sáng 9-11, Công an phường An Hội Tây, TP.HCM, phối hợp Đội CSGT Tân Sơn Nhất và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên đường Tân Sơn khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng, tài xế tên Doanh (38 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển xe tải nhỏ biển số TP.HCM chở rau chạy trên đường Tân Sơn hướng từ đường Quang Trung về đường Trường Chinh.

Khi đến gần giao lộ Huỳnh Văn Nghệ khoảng 300 mét, xe xảy ra va chạm với một người đàn ông khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra. Ảnh: NT

Tại hiện trường, phần đầu xe tải bị móp, biển số gần như rơi ra sau va chạm. Cảnh sát phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực. Người nhà nạn nhân cũng có mặt phối hợp cơ quan chức năng xử lý.

Tai nạn khiến người đàn ông tử vong tại chỗ. Ảnh: NT

Tài xế Doanh cho biết đang lái xe bình thường thì người đàn ông ngồi trên dải phân cách giữa hai làn đường bất ngờ lao ra phía trước đầu xe, khiến anh không kịp xử lý.

“Tôi quá xui rủi chứ không phải chạy ẩu, người nhà nói nạn nhân đang mắc bệnh hiểm nghèo và nghi trầm cảm. Tôi không chắc, mọi việc cứ để công an làm rõ” – anh Doanh nói.

Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, hiện trường đã được cơ quan chức năng xử lý xong. Ảnh: NT

Theo người dân, nạn nhân tên NVT (59 tuổi). Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.