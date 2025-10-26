Người đàn ông tử vong sau khi chạy xe với tốc độ cao, tông trúng xe ôm công nghệ 26/10/2025 19:45

(PLO)- Chạy xe với tốc độ cao, thiếu quan sát, người đàn ông 61 tuổi va chạm với một chiếc xe ôm công nghệ đang băng ngang đường. Người này sau đó bị hất văng lên cao rồi đập đầu xuống đường tử vong.

Tối 26-10, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Phú Lâm phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Hậu Giang khiến một người tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông HMT (61 tuổi, quê Đức Hòa, Long An cũ).

Hiện trường vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong. Ảnh: HT

Theo hình ảnh từ camera an ninh, khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, ông T điều khiển xe máy biển số 62P1-002xx chạy trên đường Hậu Giang hướng từ cầu Hậu Giang về Bến xe Miền Tây, tốc độ khá cao.

Khi đến giao lộ Hậu Giang - Hẻm 820, phường Phú Lâm, xe của ông Thành va chạm với xe tay ga biển số 50AC-181xx do một người đàn ông hành nghề xe ôm công nghệ điều khiển, đang băng từ trong hẻm 820 ra đường chính.

Công an phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra. Ảnh: HT

Cú va chạm mạnh khiến ông T và xe máy bị hất bổng lên cao, rơi xuống mặt đường. Ông T tử vong tại chỗ, chiếc xe hư hỏng nặng.

Theo nhân chứng, khu vực giao lộ này thường xuyên xảy ra va chạm do đường hẹp, mật độ phương tiện đông, nhiều người thiếu quan sát khi băng qua. Cách đây một tuần, cũng tại vị trí này, một cụ ông hơn 70 tuổi đi xe đạp đã tử vong sau khi bị xe máy chở nước đá tông trúng.