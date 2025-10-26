Người đàn ông tử vong sau khi chạy xe với tốc độ cao, tông trúng xe ôm công nghệ

Tối 26-10, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Phú Lâm phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Hậu Giang khiến một người tử vong.
Nạn nhân được xác định là ông HMT (61 tuổi, quê Đức Hòa, Long An cũ).
Theo hình ảnh từ camera an ninh, khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, ông T điều khiển xe máy biển số 62P1-002xx chạy trên đường Hậu Giang hướng từ cầu Hậu Giang về Bến xe Miền Tây, tốc độ khá cao.
Khi đến giao lộ Hậu Giang - Hẻm 820, phường Phú Lâm, xe của ông Thành va chạm với xe tay ga biển số 50AC-181xx do một người đàn ông hành nghề xe ôm công nghệ điều khiển, đang băng từ trong hẻm 820 ra đường chính.
Cú va chạm mạnh khiến ông T và xe máy bị hất bổng lên cao, rơi xuống mặt đường. Ông T tử vong tại chỗ, chiếc xe hư hỏng nặng.
Theo nhân chứng, khu vực giao lộ này thường xuyên xảy ra va chạm do đường hẹp, mật độ phương tiện đông, nhiều người thiếu quan sát khi băng qua. Cách đây một tuần, cũng tại vị trí này, một cụ ông hơn 70 tuổi đi xe đạp đã tử vong sau khi bị xe máy chở nước đá tông trúng.