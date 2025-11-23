Thi thể cô gái bị trói, bỏ bao trôi sông: Nạn nhân nghi là người Nghệ An 23/11/2025 13:07

(PLO)- Người thân ở Nghệ An đang đi tìm cô gái 19 tuổi bị mất liên lạc khi ra Hà Nội thì nhận được thông tin phát hiện thi thể cô gái trong tình trạng bị trói, bỏ bao trôi sông.

Trưa 23-11, người thân chị Nguyễn Thị Yến Nhi (19 tuổi, trú khối Phương Hồng, phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An) cho biết, đang nóng lòng chờ đợi kết quả giám định ADN- thi thể nạn nhân phát hiện trên sông ở bàn xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên.

Người thân đã lập bàn thờ, di ảnh chị Nguyễn Thị Yến Nhi.

Theo người nhà cho biết, chiều tối 3-11, Yến Nhi từ nhà ở Nghệ An đi ra Hà Nội. Ngày hôm sau Yến Nhi liên lạc về báo với người nhà là đang ở Hà Nội và dự định chiều thứ 4 ngày 4-11 sẽ lên xe khách về quê nhà. Tuy nhiên, ngay sau đó gia đình không còn liên lạc được với Yến Nhi và mẹ, cha không thấy con gái trở về.

Gia đình đã báo sự việc lên cơ quan chức năng và tổ chức tìm kiếm Yến Nhi nhưng vẫn “bặt vô âm tín”. Đến ngày 11-11, gia đình có nhận được thông tin có một thi thể nữ nạn nhân trôi trên sông qua địa bàn xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên. Nữ nạn nhân bị trói bằng dây băng dính bỏ trong một bao nilon… trôi trên sông. Thi thể đang phân hủy mạnh, khó nhận dạng, trên người có một số hình xăm, trong đó có xăm 19-12-2006.

Do không xác định được danh tính và quê quán nạn nhân, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã làm lễ an táng nạn nhân.

Trên thi thể cô gái

﻿ có hình xăm và số 19-12-2006.

Theo người thân của Yến Nhi, qua hình ảnh và đặc điểm hình xăm trên cơ thể nạn nhân là em Yến Nhi bởi Yến Nhi sinh ngày 19-12-2006 và trên người có hình xăm này (19-12-2006). Cơ quan công an đã lấy mẫu AND của mẹ Yến Nhi để xét nghiệm với nạn nhân và đang chờ kết quả.

Đại diện gia đình chị Yến Nhi lên tiếng: “Gia đình chúng tôi tha thiết mong các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ sự thật nguyên nhân tử vong, tìm ra kẻ thủ ác gây ra cái chết tàn nhẫn cho Yến Nhi và phải được pháp luật trừng trị thích đáng”.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hưng Yên và Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.