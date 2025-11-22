Tìm thấy thi thể tài xế bị lũ cuốn trôi hơn 30 km ở Quảng Trị 22/11/2025 20:18

(PLO)- Sau nhiều ngày tìm kiếm, thi thể của tài xế xấu số đã được tìm thấy cách vị trí tai nạn hơn 30 km.

Tối ngày 22-11, UBND xã La Lay, tỉnh Quảng Trị xác nhận đã tìm thấy thi thể của tài xế bị nạn trước đó do lũ cuốn trôi; vị trí tìm thấy tại địa phận xã Đakrong, cách vị trí bị nạn hơn 30 km.

Chiều cùng ngày, Công an xã Đakrong cũng tiến hành bảo vệ hiện trường nơi tìm thấy thi thể tài xế để chờ người nhà đến nhận dạng.

Nhiều lực lượng chức năng phối hợp tìm kiếm thi thể tài xế.

Từ các đặc điểm nhận dạng quần áo, nhẫn đeo trên tay, người nhà xác nhận đây chính là người tài xế đã bị lũ cuốn trôi.

Như PLO đã đưa tin, chiều 17-11, ông Hồ Văn Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã La Lay, cho biết các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm tài xế xe đầu kéo bị nước lũ cuốn mất tích trên tuyến quốc lộ 15D.

Chiếc xe bị lũ đẩy trôi khi qua cầu tràn.

Theo đó, chiếc xe đầu kéo lưu thông hướng lên Cửa khẩu Quốc tế La Lay, đi qua khu vực cầu tràn có nước từ thượng nguồn đổ về chảy xiết.

Khi xe đi đến gần giữa cầu tràn thì bị nước đẩy nghiêng, cuốn chiếc xe cùng tài xế xuống hạ lưu. Tài xế được xác định là Anh Nguyễn Văn Thành (48 tuổi,pPhường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị).