Nhiều lực lượng tìm kiếm tài xế xe container bị lũ cuốn mất tích 18/11/2025 17:06

(PLO)- Lực lượng bộ đội, công an cùng người dân tiếp tục mở rộng tìm kiếm tài xế lái xe container bị lũ cuốn mất tích khi vượt tràn ở Quảng Trị.

Chiều 18-11, ông Lê Quang Thạch, Chủ tịch xã La Lay, tỉnh Quảng Trị, cho hay nhiều lực lượng đang phối hợp người dân nỗ lực tìm kiếm tài xế xe container bị lũ cuốn trôi tại địa phương này.

Video: Chiếc xe container bị lũ cuốn

Theo ông Thạch, hôm qua, nước sông dâng cao nên việc tìm kiếm tài xế bị lũ cuốn mất tích gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Quảng Trị cùng người dân vẫn xuyên đêm tìm kiếm.

Đến nay, nước có rút nhưng vẫn chưa tìm thấy tài xế. Các lực lượng sẽ tiếp tục mở rộng tìm kiếm về dưới hạ du.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm cả ngày lẫn đêm.

Theo Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay- Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, lúc 12 giờ ngày 17-11, tại khu vực cầu tràn thôn A Rông Trên, xã La Lay. Ô tô tải 75H - 00713 do anh Nguyễn Văn Thành (ngụ Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cũ) lưu thông theo hướng từ cửa khẩu Quốc tế La Lay về hướng nội địa.

Tài xế Thành tự ý đi qua cầu tràn trong khi nước lũ đang chảy xiết thì bị nước đẩy trôi.

Dòng chảy mạnh đã làm phần cabin bị cuốn trôi xuống dưới cầu, phần thùng xe vẫn còn nằm trên mặt cầu. Tài xế leo lên đứng trên thùng xe chờ cứu nạn.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế La Lay phối hợp chính quyền địa phương, các lực lượng triển khai phương án ứng cứu.

Xe container bị lũ cuốn trôi.

Tuy nhiên, đến 12 giờ 25 phút cùng ngày, xe tải bất ngờ bị lật, trôi cách vị trí cầu tràn khoảng 10 mét và cuốn theo tài xế, mất tích sau đó.

Hiện Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay đang triển khai ba tổ chốt với sáu cán bộ, chiến sĩ ở điểm cầu tràn để hướng dẫn người dân không qua lại ở khu vực nguy hiểm. Hiện hai tổ công tác phối hợp chính quyền địa phương, nhân dân khẩn trương tổ chức tìm kiếm tài xế bị nước lũ cuốn trôi.