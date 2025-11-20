Clip ghi cảnh tai nạn liên hoàn 4 xe trên cao tốc Bắc - Nam 20/11/2025 18:36

(PLO)- Camera hành trình của xe chạy trên cao tốc Bắc - Nam ghi lại hình ảnh xe tải gây tai nạn liên hoàn rồi lao xuống ruộng.

Chiều 20-11, trên đoạn cao tốc Diễn Châu (Nghệ An) - Mai Sơn (Thanh Hóa) thuộc cao tốc Bắc - Nam xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô gây ách tắc giao thông kéo dài.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm nêu trên, khi các xe đang chạy trên cao tốc Bắc - Nam chiều từ Nghệ An ra Hà Nội thì một xe tải tông vào phía sau một xe khách rồi tiếp tục tông hỏng một xe tải khác rồi lao xuống ruộng.

Chiếc xe khách 16 chỗ bị tông phía sau, chồm lên tông vào phía sau một xe tải đang chạy phía trước.

Camera hành trình ghi lại clip tai nạn liên hoàn.

Văn phòng quản lý đường bộ II.2 (thuộc Khu Khu quản lý đường bộ II) cho biết, vụ tai nạn làm 4 xe bị hư hỏng nặng, 2 người bị thương, đoạn hộ lan tôn cùng dải phân cách giữa cao tốc Bắc-Nam bị hư hỏng.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) có mặt tại hiện trường cùng cơ quan chức năng phân luồng giao thông tránh ùn tắc kéo dài.