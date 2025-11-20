Khởi tố 13 bị can trong đường dây đưa 1,2 tấn ma túy từ Tam Giác Vàng về Việt Nam 20/11/2025 18:00

(PLO)- Đường dây vận chuyển 1,2 tấn ma túy từ Tam Giác Vàng về Việt Nam đã bị triệt phá.

Chiều 20-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an tổ chức lễ công bố thư khen của Thủ tướng và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống ma túy.

Tang vật ma túy bị thu giữ.

Tại buổi lễ, C04 thông tin về Chuyên án 825P- đường dây ma túy xuyên quốc gia hoạt động tinh vi qua Telegram, Signal, tiêu thụ hơn 1,2 tấn ma túy.

Đầu tháng 7-2025, C04 phát hiện nhóm Trần Quốc Huy và Dương Cao Huy (Hà Nội) có dấu hiệu bất minh, đồng thời phối hợp Bộ đội biên phòng xác lập chuyên án chung khi phát hiện đường dây do Trần Đức Thành và Chu Anh Tuấn điều hành. Các đối tượng sử dụng ứng dụng mã hoá, giao nhận bằng định vị GPS, không gặp trực tiếp.

Theo điều tra, Tuấn nhận giao nhận ma túy cho một đối tượng tên Long (tên thật Trần Văn Quyết, đang trốn truy nã). Từ tháng 5-2025, nhóm này nhận 300 kg ma túy tại Phú Thọ rồi chia nhỏ, chuyển đi nhiều nơi. Chỉ trong hai tháng, 300 kg ma túy đã được tiêu thụ trót lọt.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra tại hiện trường. Ảnh: Công An.

Đầu tháng 8-2025, Trần Đức Thành tiếp tục nhận vận chuyển 930 kg ma túy tổng hợp từ Lào về Hà Nội. Nhóm Tuấn sử dụng nhà người thân làm kho cất giấu và tiếp tục chia nhỏ để đưa đi tiêu thụ.

Ngày 21-9, C04 và Bộ đội biên phòng phá án, bắt giữ Tuấn, Kiều, Cúc, Sáng; thu 706 kg ma túy, máy hút chân không và nhiều tài liệu liên quan. 10 tổ công tác đồng loạt bắt thêm 11 bị can, thu thêm hơn 70 kg ma túy.

Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 13 bị can, thu giữ 777 kg ma túy tổng hợp. Đối tượng Long (Trần Văn Quyết) được xác định đang trốn truy nã gần khu vực Tam giác vàng và là chủ mưu trong đường dây.

C04 đánh giá chuyên án 825P là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa C04 và Bộ đội biên phòng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư khen, biểu dương thành tích của lực lượng tham gia chuyên án.