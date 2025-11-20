Hơn 300 cảnh sát đột kích 3 quán Karaoke có khách chơi ma túy 20/11/2025 16:42

(PLO)- Các quán Karaoke không còn hoạt động kinh doanh nhưng lén lút cho khách vào sử dụng ma túy.

Qua công tác nắm và rà soát tình hình, trinh sát Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (C04 Bộ Công an) phát hiện tại địa bàn huyện Đan Phượng (cũ), Thành phố Hà Nội có 3 quán Karaoke Quỳnh Trang; Karaoke Mai Về và Karaoke Q5 không còn hoạt động kinh doanh, song vẫn bí mật nhận khách đến để sử dụng trái phép chất ma túy.

Trinh sát đột kích quán karaoke, bắt giữ nhiều người sử dụng ma túy

Sau khi xác lập chuyên án, rạng sáng 28- 6, C04 đã chủ trì (tổng các lực lượng hơn 300 cán bộ chiến sỹ) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ và Công an Thành phố Hà Nội chia thành nhiều mũi đồng loạt kiểm tra 3 quán trên, phát hiện 91 người có dấu hiệu sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả test nhanh có 83/91 người dương tính với các chất ma túy. Công an thu giữ 3 khẩu súng, 25 viên đạn, 3 xe ô tô và nhiều tài liệu khác có liên quan.

Đến nay C04 đã thu thập đủ tài liệu, chứng cứ đề nghị khởi tố bị can đối với 85 người, trong đó có chủ cơ sở, quản lý, nhân viên của 3 quán trên về các tội mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm và Không tố giác tội phạm; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ…

Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra.