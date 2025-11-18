Bắt người trốn truy nã khi xuất hiện tại sân bay 18/11/2025 18:20

(PLO)- Nguyễn Hữu Bằng trốn truy nã từ năm 2022, khi xuất hiện tại sân bay thì bị công an bắt giữ.

Chiều 18-11, Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt và bàn giao Nguyễn Hữu Bằng, người trốn lệnh truy nã, cho Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, xử lý.

Nguyễn Hữu Bằng bị bắt sau 3 năm trốn truy nã.

Bằng (30 tuổi) thường trú tại xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa. Theo hồ sơ, ngày 9-8-2022, Bằng bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn (cũ), Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội gây rối trật tự công cộng.

Lúc 21 giờ đêm 17-11 vừa qua, Bằng xuất hiện tại Nhà ga T2, Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Nhận được thông tin Bằng xuất hiện tại sân bay, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài và Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ Bằng.