Hải Phòng: Cây phượng bật gốc, đè ngang ô tô đi đường 26/11/2025 12:54

(PLO)- Một cây phượng bật gốc, đổ ngang đường, đè vào ô tô đang lưu thông và rất may không có thiệt hại về người.

Sáng 26-11, một cây phượng trên đường Văn Cao (TP Hải Phòng) bật gốc, đổ ngang đường, đè vào một ô tô đang di chuyển.

Sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 45 phút ở đoạn khu vực đối diện với trường mẫu giáo Sao Sáng 4. Cây phượng bị đổ cao khoảng 15 m, đường kính gốc cây khoảng 50 cm. Cây đổ chắn gần hết đường Văn Cao khiến giao thông khu vực này bị ùn tắc cục bộ.

Cây phượng đổ ngang đường, đè vào một ô tô đang lưu thông. Ảnh: HK

Cây phượng bật gốc bị đổ theo người dân là do việc thi công vỉa hè trên con đường này, thuộc dự án sửa chữa, cải tạo hệ thống thoát nước, vỉa hè và hạ ngầm đường điện tuyến đường Văn Cao (giai đoạn 1) thuộc địa bàn phường Gia Viên. Dự án được triển khai từ tháng 11-2025, dự kiến hoàn thành tháng 10-2026.

Một số người dân sinh sống trong khu vực này cho biết trong sáng nay, đoạn vỉa hè cạnh các gốc cây được đào sâu khoảng 1 m, làm đứt gẫy nhiều rễ cây.

Cây phượng bật gốc, đổ ngang đường. Ảnh: HK

Nhiều người dân bức xúc vì đơn vị thi công không có biện pháp bảo đảm an toàn ở công trường thi công. May mắn sự việc xảy ra vào khung giờ gần trưa, ít người qua lại nên không xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Sau sự việc, đơn vị thi công, chính quyền địa phương cũng đã cưa cây, dọn dẹp lại để giao thông có thể lưu thông trở lại bình thường.