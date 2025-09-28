Hải Phòng: Ảnh hưởng của bão số 10, cây phượng gãy đổ khiến một người bị thương 28/09/2025 13:52

(PLO)- Do ảnh hưởng của bão số 10, tại Hải Phòng, gió mạnh, khiến cây xanh trên một số tuyến phố bị đổ gãy.

Trưa 28-9, lãnh đạo UBND phường Gia Viên cho biết trên địa bàn phường này vừa vừa xảy một ra vụ cây gãy đổ khiến một cháu bé bị thương.

Theo đó, vụ việc xảy ra khoảng 11 giờ cùng ngày tại ngõ 243 Lạch Tray, phường Gia Viên. Một cây phượng lớn gãy, đổ chắn ngang đường va trúng một cháu bé.

Cháu bé bị gãy tay đã được đưa đi cấp cứu kịp thời. Thời điểm xảy ra vụ việc, thời tiết có mưa, gió lớn. Còn cây phượng bị gãy có biểu hiện mục, ruỗng thân.

Ảnh hưởng của bão số 10, nhiều nơi ở Hải Phòng cây gãy đổ do gió mạnh, trong đó đã khiến 1 người bị thương

Trung tâm thông tin chỉ huy 114 điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ của Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 cùng lực lượng, phương tiện nhanh chóng di chuyển đến hiện trường triển khai cưa phần cây đổ thành nhiều đoạn; đồng thời phối hợp với UBND và Công an phường Gia Viên dọn dẹp, giải tỏa chướng ngại vật, hỗ trợ người dân và phương tiện lưu thông an toàn.

Do ảnh hưởng của bão số 10, trưa nay, Hải Phòng nhiều nơi có mưa, gió giật mạnh. Không chỉ tại phường Gia Viên, một số cây trên một vài tuyến phố khác cũng đã bị đổ gãy.