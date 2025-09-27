Ông Lê Tiến Châu được chỉ định tiếp tục làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng 27/09/2025 12:35

(PLO)- Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 27-9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 78 người; Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 20 người.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: ĐT

Các Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 là ông Đỗ Mạnh Hiến, Lê Ngọc Châu, Lê Văn Hiệu, Phạm Văn Lập được chỉ định là Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngay sau phần công bố quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt Đại hội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ TP.

Ban chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: ĐT

Cũng tại Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và Đoàn đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng dự Đại hội XIV của Đảng.

Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 11 người. Ông Vũ Hồng Hiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Đoàn đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng dự Đại hội XIV của Đảng gồm 44 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Đại hội cũng đã biểu quyết với 100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu khẳng định thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là niềm cổ vũ to lớn, tiếp thêm niềm tin và khí thế cho toàn Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân TP.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: ĐT

“Đây không chỉ là điểm khởi đầu quan trọng, mà còn là lời khẳng định quyết tâm đoàn kết, chung sức xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành TP cảng hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030” – ông Châu nhấn mạnh.