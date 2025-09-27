Ông Lê Tiến Châu được chỉ định tiếp tục làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Sáng 27-9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.
Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 78 người; Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 20 người.
Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030.
Các Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 là ông Đỗ Mạnh Hiến, Lê Ngọc Châu, Lê Văn Hiệu, Phạm Văn Lập được chỉ định là Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030.
Ngay sau phần công bố quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt Đại hội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ TP.
Cũng tại Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và Đoàn đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng dự Đại hội XIV của Đảng.
Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 11 người. Ông Vũ Hồng Hiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Đoàn đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng dự Đại hội XIV của Đảng gồm 44 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.
Đại hội cũng đã biểu quyết với 100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu khẳng định thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là niềm cổ vũ to lớn, tiếp thêm niềm tin và khí thế cho toàn Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân TP.
“Đây không chỉ là điểm khởi đầu quan trọng, mà còn là lời khẳng định quyết tâm đoàn kết, chung sức xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành TP cảng hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030” – ông Châu nhấn mạnh.
Ông Lê Tiến Châu, 56 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh, trình độ tiến sĩ luật. Ông từng công tác tại Đại học Luật TP HCM, sau đó làm chuyên viên rồi Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện, Cục trưởng Công tác phía Nam của Bộ Tư pháp tại TP.HCM, kiêm Hiệu trưởng trường Trung cấp Luật Vị Thanh.
Từ tháng 9-2014 đến 1-2016, ông làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp. Đến tháng 1-2016, ông làm Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội và tháng 6-2016 làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp kiêm Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội.
Tháng 3-2018, Ban Bí thư chỉ định ông Châu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Ngày 17-4-2018, HĐND tỉnh Hậu Giang bầu ông Châu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh. Tháng 8-2020, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.
Tháng 5-2021, ông Châu là Phó bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đến ngày 30-6-2021 giữ chức Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.
Đến tháng 1-2023, ông Lê Tiến Châu được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025 và giữ vai trò này và đến nay khi tiếp tục được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.