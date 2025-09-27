Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hải Phòng phải 'nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn' 27/09/2025 11:55

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hải Phòng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng tầm nhận thức, “nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn”.

Sáng 27-9, Đảng bộ TP Hải Phòng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo sự phân công của Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Địa phương duy nhất đạt tăng trưởng hai con số 10 năm liên tiếp

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá nhiệm kỳ vừa qua có nhiều khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề mới, chưa có tiền lệ, như đại dịch Covid-19 và hậu quả của nó khiến đứt gãy chuỗi cung ứng thị trường truyền thống; xung đột vũ trang, thu hẹp thị trường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, thiên tai, bão lũ ảnh hưởng nặng nề…

Tuy nhiên, với ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, TP Hải Phòng đã nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ địa phương và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: ĐT

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, văn minh được đặc biệt quan tâm, triển khai đồng bộ, toàn diện.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từng bước đi vào vận hành ổn định, hiệu quả.

Tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao, bình quân đạt 11,39%/năm. Hải Phòng là địa phương duy nhất trong cả nước tăng trưởng hai con số 10 năm liên tiếp. Chất lượng tăng trưởng được nâng lên; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, số hoá, xanh hoá.

Hạ tầng chiến lược đã được đầu tư đồng bộ, hiện đại, diện mạo, cảnh quan đô thị, nông thôn và đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, liên tục trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: ĐT

Hai điều trăn trở của Thủ tướng

Biểu dương những kết quả nổi bật đạt được, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chia sẻ hai băn khoăn, trăn trở lớn để Hải Phòng nghiên cứu, phân tích, đánh giá sâu thêm.

Trong đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu đột phá; năng lực quản trị, điều hành của chính quyền cơ sở có nơi còn hạn chế; từ đó đặt ra yêu cầu cấp bách chúng ta cần phải làm gì để chuyển trạng thái nhanh, hiệu quả từ chính quyền thụ động giải quyết thủ tục hành chính sang chủ động kiến tạo phát triển và phục vụ Nhân dân bảo đảm thông suốt, đồng bộ, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả?

Thứ hai, cần có cơ chế, chính sách, giải pháp đột phá gì để khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, biến tiềm năng thành tiềm lực, nguồn lực, nội lực bền vững thúc đẩy phát triển TP nhanh và bền vững, đời sống tinh thần, vật chất của Nhân dân ngày càng được ấm no, hạnh phúc?

Đoàn chủ tịch tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: ĐT

Thủ tướng nhấn mạnh thời gian tới, trong bối cảnh chung khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, vấn đề đặt ra đối với Hải Phòng là phải nắm chắc tình hình, phản ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả để chủ động chiến lược trong mọi hoàn cảnh, phải đóng góp nhiều hơn nữa, xứng đáng hơn nữa để cùng cả nước thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hải Phòng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng tầm nhận thức - “nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn”; coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán đúng thời điểm; quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn; giữ vững vai trò tiên phong là đầu tàu, động lực phát triển và là một trung tâm kinh tế lớn của vùng và cả nước.

Thủ tướng đánh giá cao và cơ bản đồng ý phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội; đồng thời nhấn mạnh 3 vấn đề cốt lõi đề nghị Hải Phòng thực hiện tốt gồm công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, đối ngoại.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng đã “đoàn kết rồi thì đoàn kết hơn nữa”, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu cao nhất, tạo đà, tạo lực, tạo bước phát triển mới, đột phá, phát triển nhanh hơn, chắc chắn và bền vững hơn, xây dựng Hải Phòng theo phương châm 12 chữ “Đoàn kết – Giàu mạnh – Hiện đại – Phồn vinh – Văn minh – Hạnh phúc”.

Cùng với đó, sớm trở thành thành phố xã hội chủ nghĩa - Hài hòa, sáng, xanh, sạch, đẹp, đáng sống, góp phần đắc lực, hiệu quả hiện thực hoá 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của Đảng với tinh thần “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm - không bàn lùi”.